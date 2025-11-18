Mundial 2026: Estados Unidos anunció beneficios en la VISA para los hinchas que tengan entradas

El presidente Donald Trump junto a su equipo y el presidente de la FIFA realizaron un importante anuncio sobre el "FIFA Pass".

Estados Unidos implementó el "FIFA Pass" para agilizar el acceso a la visa de cara al Mundial 2026.

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , reveló algunos cambios en las visa para quienes viajen al Mundial 2026 . Junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino desde el despacho Oval, presentaron el "FIFA Pass".

Se trata de un sistema que permitirá que aquellos que tengan entradas para algún partido de la Copa del Mundo , accedan rápidamente a sus citas en consulados estadounidenses para reducir tiempos de espera y que puedan acceder a la obtención de su visa.

El anuncio forma parte de una estrategia del gobierno norteamericano para agilizar el ingreso de fanáticos en la antesala del evento deportivo más grande del mundo. En ese sentido, Trump invitó a los turistas que se acerquen cuanto antes a realizar el trámite y remarcó que el nuevo sistema de priorización facilitará el acceso a turnos, aunque sin garantizar el ingreso automático al país.

"Haremos todo lo posible para que la Copa del Mundo 2026 sea un éxito sin precedentes"

En la misma línea se expresó el secretario de Estado, Marco Rubio quien reforzó el mensaje de urgencia y aclaró que "la entrada del partido no significa tener una visa". De igual manera, reveló que el gobierno sumó más de 400 funcionarios consulares en distintas embajadas del mundo para acelerar la demanda. "En algunos países duplicamos la presencia consular", detalló.

"Si tenés un ticket para el Mundial, vas a tener prioridad para conseguir la visa", añadió Infantino. Por su parte, el mandatario estadounidense reforzó esta idea e indicó: "Siempre dijimos que esta será la Copa Mundial más grande e inclusiva de la historia, y el FIFA PASS es un ejemplo muy concreto de ello". Y añadió: "Haremos todo lo posible para que la Copa del Mundo 2026 sea un éxito sin precedentes".

El FIFA PASS representa un paso clave en los preparativos para el Mundial 2026 y evidencia la colaboración entre la FIFA y el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca.

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026

Un Mundial comienza verdaderamente en el exacto momento en el que se sortean los grupos de equipos, queda definido el programa de partidos y empieza a palpitarse de lleno la Copa del Mundo. En este informe, te contamos en detalle todo lo que tenés que saber sobre el sorteo del Mundial 2026: fecha, hora y cómo funciona.

En esta ocasión, será organizado por tres países (Canadá, Estados Unidos y México) por primera vez. Y, por el otro, lo disputarán 48 selecciones (en Qatar 2022 participaron 32 combinados nacionales).

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025, a las 14 horas de la Argentina, en el Centro Kennedy de Washington DC, en Estados Unidos. El sistema del sorteo contempla algunas pautas a tener en cuenta, como: