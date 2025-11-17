Javier Milei viajará otra vez a Estados Unidos: el nuevo motivo

El fútbol y los acuerdos comerciales son los principales motivos del próximo viaje de Javier Milei a Estados Unidos, que está programado para la primera semana de diciembre. El mandatario argentino visitará a su par norteamericano, Donald Trump, como ya es costumbre.

Milei ya se encontró cinco veces con el líder republicano desde que derrotó a la candidata demócrata Kamala Harris :

El Presidente tiene planeado un viaje a Washington para concretar la firma de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, en lo que sería su sexta reunió con Trump. Las tratativas se desarrollan en un contexto de relación privilegiada que ya le ha rendido frutos concretos para la Argentina, como una renegociación favorable con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un salvataje financiero del Tesoro norteamericano y el avanzado estado de este pacto comercial.

Según trascendió a través de medios de Buenos Aires, los equipos de Balcarce 50 y la Casa Blanca mantienen conversaciones activas para coordinar las agendas. A diferencia del último viaje de Milei a Miami, donde resultó imposible una sincronización con el líder republicano, en esta oportunidad las perspectivas son positivas y todo apunta a que el encuentro podría materializarse.

La conexión Mundial 2026 como escenario ideal

La posible fecha del viaje gira en torno al 5 de diciembre, cuando Washington D.C. será sede del sorteo final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El titular de la FIFA, Gianni Infantino, mantiene una excelente relación con Trump, quien le concedió el uso del Kennedy Center para el evento. Infantino ha cursado invitaciones a todos los jefes de Estado de las 48 selecciones clasificadas, entre los que se encuentra el Presidente Milei.

El sorteo reunirá a delegaciones oficiales de las 48 selecciones clasificadas y será el puntapié final para la organización del torneo, que por primera vez en la historia contará con ese número de participantes. Argentina llegará como una de las principales favoritas, tras consagrarse campeona en 2022 y ser la vigente bicampeona de América.

Este marco proporciona el escenario perfecto para una visita de Estado de alto impacto, permitiendo a Milei cumplir con el compromiso deportivo y, simultáneamente, sellar el acuerdo comercial con Trump en la capital estadounidense, consolidando así una alianza que se ha fortalecido sobre la base de una cercanía personal e ideológica.