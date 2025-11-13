La respuesta del Dibu Martínez al DT de Italia tras sus polémicas declaraciones

El arquero de la selección argentina le respondió a Gennaro Gattuso tras su crítica a las eliminatorias sudamericanas.

Dibu Martínez le respondió al DT de la selección italiana, Gennaro Gattuso , luego de sus polémicas declaraciones sobre las eliminatorias sudamericanas y su sistema de clasificación: "No es justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y el séptimo juegue el repechaje, mientras acá los grupos son tan cerrados”.

El arquero argentino salió a cruzarlo tras sus dichos y le reprochó las diferentes condiciones entre Sudamérica y Europa: "Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas y no saben lo que es Sudamérica".

Las declaraciones de Gattuso fueron en el marco de la consulta sobre la posibilidad que tiene Italia de jugar el repechaje para clasificarse al Mundial 2026. El ex jugador del Milan respondió cuestionando el sistema en Sudamérica y agregó: “Ver al grupo con seis equipos clasificados directamente para el Mundial me produce cierta tristeza; esa es la decepción, no la repesca”.

La actual situación de Italia en las eliminatorias para el Mundial 2026

El equipo dirigido por Gattuso se encuentra en la segunda posición del grupo I de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026 por detrás de Noruega. El resto del grupo se compone por: Israel, Moldavia y Estonia.

En la anteúltima fecha del grupo, los italianos vencieron por 2-0 a Moldavia, pero Noruega por su pate ganó su partido ante Estonia por 4-1 y mantuvo los tres puntos de diferencia.

En la última fecha, los de Gattuso recibirán a los noruegos, y con una victoria podrían igualarlos en puntos, aunque el gran problema está en la diferencia de gol de ambos, que es de +12 para Italia y ¡+29! para Noruega, por lo que debería vencer por 9 goles para clasificar directamente a la próxima Copa del Mundo.

La situación de la selección italiana es crítica en los últimos veinte años. Tras consagrarse en el Mundial de Alemania 2006, los cuatro veces campeones del mundo tuvieron dos pésimas actuaciones en 2010 y 2014 cayendo en la fase de grupos.

Pero, lejos de mejorar su situación, tanto en 2018 como en 2022 no pudo acceder al Mundial tras caer en la instancia de repechaje. En 2018 ante Suecia (que luego llegaría a cuartos de final) y en 2022 frente a Macedonia del Norte, que ni siquiera logró la clasificación tras dejar afuera a Italia.

¿Qué tan acertadas son las declaraciones del DT de Italia?

Gattuso en sus declaraciones mencionó lo cerrados que eran los grupos europeos en comparación a las eliminatorias sudamericanas, en la que, en esta ocasión clasificaron seis equipos directamente, sumado a Bolivia que jugará el repechaje.

Si se analiza el ranking FIFA, el grupo de Italia (9º actualmente) se compone con Noruega (29º), Israel (78º), Moldavia (156º) y Estonia (130º). Los tres equipos que no lograron la clasificación en Sudamérica son: Chile (56º), Venezuela (50º) y Perú (49º).

Desde el mismo ángulo, los clasificados sudamericanos tienen el siguiente ranking: Argentina (2º), Brasil (7º), Colombia (13º), Uruguay (15º), Ecuador (23º), Paraguay (39º) y Bolivia (76º).

Entonces, todos las selecciones sudamericanas, incluso las no clasificadas, tienen mejor ranking que las que quedan fuera del grupo de Italia, además de que 5 de los 6 clasificados directamente, superan a Noruega en el escalafón.