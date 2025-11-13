Sorteo del Mundial 2026: la fecha y hora en que las 48 selecciones conocerán a sus rivales

En este informe, te contamos en detalle todo lo que tenés que saber sobre el sorteo del Mundial 2026 : fecha, hora y cómo funciona.

Sin dudas, se trata del gran punto de partida. Claro, porque un Mundial comienza verdaderamente en el exacto momento en el que se sortean los grupos de equipos, queda definido el programa de partidos y empieza a palpitarse de lleno la Copa del Mundo . En este informe, te contamos en detalle todo lo que tenés que saber sobre el sorteo del Mundial 2026 : fecha, hora y cómo funciona.

Es sabido que el Mundial 2026 conllevará dos situaciones inéditas en la historia de la Copa . Por un lado, será organizado por tres países (Canadá, Estados Unidos y México) por primera vez. Y, por el otro, lo disputarán 48 selecciones (en Qatar 2022 participaron 32 combinados nacionales).

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 , a las 14 horas de la Argentina , en el Centro Kennedy de Washington DC, en Estados Unidos. El sistema del sorteo contempla las siguientes pautas:

El Mundial 2026 será organizado por tres países (Canadá, Estados Unidos y México) por primera vez.

Las 48 selecciones serán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Para comenzar con el sorteo , se emplearán cuatro bombos:

, se emplearán cuatro bombos: El bombo 1 incluirá a los tres países sede (México ya fue asignado al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo C) y a los nueve equipos mejor ubicados en el ranking FIFA que se hayan clasificado al Mundial (hasta el momento los mejores ubicados en el ranking son España; Argentina; Francia; Inglaterra; Portugal; Países Bajos; Brasil; Bélgica e Italia; de estos 9 ya sellaron su pasaporte al Mundial Inglaterra; Argentina y Brasil).

incluirá a los (México ya fue asignado al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo C) (hasta el momento los mejores ubicados en el ranking son España; Argentina; Francia; Inglaterra; Portugal; Países Bajos; Brasil; Bélgica e Italia; de estos 9 ya sellaron su pasaporte al Mundial Inglaterra; Argentina y Brasil). Los bombos 2, 3 y 4 se completarán cada uno con las siguientes 12 selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA –que se hayan clasificado al Mundial- en orden descendente , para garantizar un equilibrio deportivo entre los integrantes de los grupos y evitar así que los conjuntos más fuertes se enfrenten entre sí en la fase inicial.

se completarán cada uno con las , para garantizar un equilibrio deportivo entre los integrantes de los grupos y evitar así que los conjuntos más fuertes se enfrenten entre sí en la fase inicial. Un dato importante: las selecciones pertenecientes a una misma confederación no podrán compartir grupo. La excepción a esta norma es Europa, continente que presentará a 16 representantes y que podrá tener hasta dos equipos por grupo.

Así, en la ceremonia se sorteará en orden alfabético cada uno de los grupos. Hasta el momento, las siguientes selecciones se clasificaron al Mundial 2026:

Arabia Saudita.

Argelia.

Argentina.

Australia.

Brasil.

Cabo Verde.

Canadá.

Colombia.

Corea del Sur.

Costa de Marfil.

Ecuador.

Egipto.

Estados Unidos.

Ghana.

Inglaterra.

Irán.

Japón.

Jordania.

Marruecos.

México.

Nueva Zelanda.

Paraguay.

Qatar.

Senegal.

Sudáfrica.

Túnez.

Uruguay.

Uzbekistán.

Aún resta conocer los nombres de 20 selecciones (a fines de noviembre de 2025 se conocerán 11 conjuntos europeos y 3 de la Concacaf). En marzo de 2026, se sabrán quiénes serán los 6 restantes.

FIFA Argentina será el defensor del título en el Mundial 2026.

Cabe recordar que la gran mayoría de los partidos del Mundial 2026 se disputarán en Estados Unidos (78), en tanto que en México y Canadá se desarrollarán 13 cotejos en cada uno. La Copa del Mundo se iniciará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la final se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey.