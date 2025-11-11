Nicolás Tagliafico sorprendió al reflexionar sobre las chances de ser bicampeones del mundo

El lateral izquierdo de la selección argentina opinó sobre las posibilidades de ganar el Mundial 2026.

Nicolás Tagliafico opinó sobre las chances de la selección argentina de conseguir el bicampeonato en 2026.

Nicolás Tagliafico , lateral izquierdo de la selección argentina, reflexionó en una entrevista en Radio La Red sobre las posibilidades que tiene la selección argentina de ser bicampeona del Mundial en el 2026 . El actual jugador del Lyon fue prudente en su análisis, y sorprendió con el puntaje elegido.

"Del 1 al 10, creo que estamos en un 5. Ni poco, ni mucho" comenzó en su declaración, aunque aclaró que "son muchos más equipos" en referencia al aumento del cupo a 48 selecciones y sentenció que "hay que ir de a poco, como en el Mundial anterior".

También respondió sobre el futuro de Lionel Messi en la selección y mencionó que "nadie va a estar preparado cuando no esté" aunque cree que tras dejar el fútbol quizás "se queda en el cuerpo técnico o hace algo en la selección".

Tagliafico también opinó sobre las críticas hacia la selección por ciertos comportamientos en la cancha: "Hoy nos tienen un poco más de bronca, también nos la buscamos por nuestra arrogancia. Al ser campeones del mundo hay que demostrarlo, está buena esa picardía y que nos terminen respetando".

Al ser consultado por los candidatos a ser campeones en el Mundial 2026, el ex Independiente no dudo y eligió a España, Francia, Portugal y Alemania; aunque aseguró que por la cantidad de equipos puede haber sorpresas como Japón o Marruecos (selección que llegó a semifinales en Qatar y viene de ser campeona del Sub 20).

El lateral surgido en Banfield, también comentó sobre el partido que se disputará en Marzo del siguiente año ante España, por la Finalissima: "El Mundial es otra cosa, otro estímulo, si se le gana o se pierde con España, da igual. Lo que sí, enfrentarlos te da una idea de qué nivel tenes".

Nicolás Tagliafico y su posible regreso al fútbol argentino

Tagliafico habló también de un posible regreso al fútbol argentino tras el Mundial 2026. El lateral se formó en Banfield y tuvo dos pasos por la institución entre el 2011 y el 2014. En 2015 pasó a Independiente, donde fue pieza clave en la obtención de la Copa Sudamericana y pegó el gran salto hacia la selección y Europa.

El campeón del mundo en Qatar aclaró que "son dos clubes a los que le tengo gran cariño", aunque pateó la pelota para más adelante, mencionando que verá en el futuro si tiene deseos de volver.

En cuanto a su continuidad en Europa -juega en el Lyon de Francia desde 2022- post Mundial 2026, Tagliafico comentó: "No sé que va a ser de mí después del Mundial. Yo igual tengo contrato hasta 2027 en Lyon. Obviamente, saben que si después del Mundial me quiero ir, no tengo las puertas cerradas".

El club francés vivió una situación delicada al inicio de temporada, lo que hizo tambalear el futuro de Tagliafico, ya que se había decretado su descenso administrativo por problemas financieros. Luego de apelar y demostrar solvencia, se dio marcha atrás y pudo mantenerse en la primera división.