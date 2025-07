¿Y ahora? Por qué el futuro de Nicolás Tagliafico es muy malo

El panorama no está claro para el futuro del lateral izquierdo. Por lo pronto hay indicios de que sería afuera del elenco de Francia que coqueteó con la segunda división por las deudas de la institución: es que a pesar de que el equipo ya comenzó la pretemporada bajo las órdenes Paulo Fonseca, Taglia se entrena individualmente y se mostró públicamente sin la ropa de entrenamiento del club y lo hizo con una remera blanca y pantalón gris lisos.

"Seguimos", escribió el jugador junto a las imágenes que lo muestran entrenando mientras se resuelve su futuro. Más allá de esta situación no se avanzaron negociaciones con clubes a pesar de las ofertas que llegaron desde la Roma, Sevilla y Everton. Cabe recordar que el jugador no renovó su contrato con el club tras no llegar a un acuerdo que venció el 30 de junio y tiene el pase en su poder.