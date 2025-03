Nicolás Tagliafico explicó cómo fue la estrategia de la Selección para ganarle a Brasil

Además, el jugador del Olympique de Lyon subrayó una acción que pasó desapercibida durante la transmisión, pero que fue decisiva en el desarrollo del juego. “Cuando salen por mi lado, me llevo la marca. ¿Quieren jugar cuatro contra dos? Bueno, espacio para Otamendi. ¿Qué pasa? Thiago, extremo, baja y no lo sigue nadie, entonces recibe solo y cambia para el otro lado”. Una jugada que refleja cómo el funcionamiento colectivo argentino fue tan pulido que los brasileños nunca lograron acomodarse.

La táctica de la Selección frente a Brasil

Otro de los elementos que destacó fue la manera en que Argentina resistió la presión alta de Brasil. Con el arquero, los dos centrales y un mediocampista siempre disponibles, lograban romper la primera línea rival con facilidad. "Cuando venían a presionar con los dos delanteros, teníamos los dos centrales, el arquero y el cinco libre, éramos cuatro contra dos. ¿Cómo hacés?".

Pero Tagliafico no se quedó sólo en lo táctico. También habló de las sensaciones en la cancha, de cómo la actitud del equipo y la decisión de no jugar un fútbol vertiginoso terminó descolocando al conjunto de Dorival Júnior. "Al final vos jugás contra un Brasil, que si bien no es el Brasil de antes, es un equipo que le gusta tener la pelota, hacer correr al rival, no le gusta correr atrás. Tenían muchos delanteros, los mata ir detrás de la pelota", explicó.