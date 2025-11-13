Manejaba alcoholizado y provocó la caída de un micro por un barranco en Perú: hay 37 muertos

El micro cayó más de 200 metros tras chocar con una camioneta cuyo conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia y terminó detenido.

Luego del impacto provocado por un conductor alcoholizado, el micro de dos pisos cayó por un barranco de más de 200 metros.

Un hombre que manejaba alcoholizado por la carretera Panamericana Sur, una vía que conecta Perú con Chile y atraviesa zonas de alta montaña, provocó una tragedia en la región de Arequipa al chocar de manera frontal con un micro de dos pisos que, luego del impacto, cayó por un barranco de más de 200 metros . El accidente causó al menos 37 muertos y 24 heridos.

El conductor de la camioneta que causó el siniestro, de 35 años, fue detenido tras confirmarse que tenía alcohol en sangre por encima del límite legal.

El micro, perteneciente a la empresa Llamosas, había salido de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a Arequipa. Según los informes policiales, en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, la camioneta invadió el carril contrario en una curva pronunciada y provocó la colisión que terminó con el micro precipitándose al vacío hasta la orilla del río Ocoña.

El gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, confirmó la cantidad de muertos y heridos que dejó el incidente y dijo, además, que varios lesionados permanecían en estado crítico.

Mientras los equipos de emergencia trabajaban para rescatar a los sobrevivientes y trasladarlos a distintos hospitales de la zona, el jefe de la región policial de Arequipa, general Olger Benavides, confirmaba que el conductor de la camioneta terminó detenido luego de ser atendido tras el impacto. “El resultado de los exámenes arrojó positivo a alcohol en la sangre”, confirmó el funcionario.

La camioneta quedó destruida al costado de la ruta y los investigadores trataban de determinar si había más ocupantes en su interior, además de su conductor.

Un rescate difícil por las características del terreno

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Jack Páez, explicó que el micro cayó hasta la orilla de un río, lo que dificultó la evacuación. “Es muy lamentable este accidente que enluta a muchas familias. Hay personas mayores y niños entre los heridos”, declaró al canal TV Perú.

camioneta peru accidente Así quedó la camioneta que chocó frontalmente con el micro y causó una tragedia en una ruta de montaña de Perú.

Imágenes difundidas por la fiscalía mostraron una fila de cuerpos sobre la ribera, donde un sacerdote oró antes del levantamiento de los restos.

Por su parte, los bomberos trabajaron con maquinaria y cuerdas para recuperar a las víctimas, mientras la policía acordonaba la zona y registraba los restos del vehículo.

El lamento y el pedido de justicia de los familiares de las víctimas

Familiares de los pasajeros se presentaron en el lugar del siniestro para obtener información sobre las víctimas y exigieron justicia. “El conductor dio positivo (en el control de alcoholemia) y espero que le caiga todo el peso de la ley a ese maldito”, expresó, entre lágrimas, un hombre que aseguró haber perdido a su padre y a su hermano en el accidente.

A su lado estaba una mujer que se sumó al pedido de un castigo para el conductor de la camioneta. “Queremos justicia y que responda por todos los fallecidos”, solicitó.

El bus cayó al abismo luego de chocar con una camioneta. Hay 37 muertos. El accidente habría ocurrido por una mala maniobra de la camioneta, cuyo conductor estaba ¡EBRIO! Hay 37 muertos, 37. Tragedia en Ocoña, Arequipa.

El Ministerio Público de Perú y la Policía Nacional iniciaron una investigación por homicidio culposo y conducción bajo los efectos del alcohol. Las primeras pericias señalan que la camioneta invadió el carril contrario a alta velocidad, lo que desencadenó el choque con el micro.

Los accidentes de tránsito, un flagelo que persigue a Perú

En 2024 hubo unos 3.173 muertos en Perú producto de accidentes de tránsito, según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF). Las rutas de montaña y las curvas cerradas del sur del país, como las de Arequipa, concentran buena parte de los hechos fatales.

Entre las principales causas que se contaron en los últimos años se encuentran la imprudencia de los conductores, el exceso de velocidad y la ebriedad.

Luego del incidente, considerado uno de los más graves de los últimos años en las carreteras peruanas, el presidente peruano, José Jerí, expresó su pésame mediante un mensaje en la red social X.

"La Presidencia de la República del Perú extiende sus condolencias a los seres queridos de los compatriotas fallecidos en el accidente de tránsito en Camaná (Arequipa)", indicó el Ejecutivo en aquella plataforma, junto a una foto en blanco y negro del Palacio de Gobierno con la bandera a media asta en señal de luto.

"La Presidencia de la República del Perú extiende sus condolencias a los seres queridos de los compatriotas fallecidos en el accidente de tránsito en Camaná (Arequipa)", indicó el Ejecutivo en aquella plataforma, junto a una foto en blanco y negro del Palacio de Gobierno con la bandera a media asta en señal de luto.

Las autoridades regionales de Arequipa y Caravelí decretaron duelo oficial y enviaron asistencia psicológica a los familiares de las víctimas.