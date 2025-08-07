Alcoholizado y en ojotas, se coló en una maratón de ocho kilómetros: llegó a la meta y se llevó una medalla

El improvisado atleta explicó el insólito motivo que lo motivó a participar en la competencia llevada a cabo en el norte de Brasil.

Alcoholizado y en ojotas, se coló en una maratón de ocho kilómetros en Brasil: llegó a la meta y se llevó una medalla.

Izaque estaba bebiendo , tal como solía hacerlo con frecuencia, cuando notó que cerca de su posición una multitud se preparaba para iniciar una maratón en un pueblo del norte de Brasil . Decidido, encaró hacia la línea de salida y no solo se mezcló entre los deportistas, sino que, al oír la orden de salida, comenzó a correr .

Lo hizo en ojotas y alcoholizado , y no solo completó los ocho kilómetros de la prueba mejor que otros competidores que presuntamente estaban más preparados y en óptimas condiciones, sino que, además, se llevó una medalla .

Su inesperada participación en la competencia en la que, naturalmente, no estaba inscripto , viralizó su imagen gracias al poder de las redes sociales. Y después de alcanzar la meta y obtener el apodo de "corredor de chinelas" , recibió el respaldo de vecinos y empresas.

Aunque no estaba inscrito para la carrera, el "maratonista del alcohol" llegó a la meta y recibió una medalla de participante.

Y no solo eso. También tomó la trascendental decisión de darle un rumbo distinto a su vida. “Nos alegra esta historia y animamos a que este momento marque el inicio de un nuevo ciclo transformador y hermoso en su vida”, manifestaron los organizadores en redes sociales.

La reacción del Gobierno local

Desde el Ayuntamiento de Garrafão do Norte, donde el 27 de julio se llevó a cabo la carrera callejera organizada por un gimnnasio, destacaron que “lo que comenzó como una escena inusual” se convirtió “en un ejemplo de superación para todo Brasil”

Además, informaron que, a través de las secretarías municipales, el Gobierno local puso “sus servicios y profesionales especializados a disposición de Izaque para apoyar esta nueva etapa de su vida”.

“Creemos en el poder de la transformación y valoramos cada iniciativa que promueve la salud, el bienestar y la dignidad”, destacó el Ayuntamiento.

El insólito motivo que lo llevó a colarse en la maratón

Izaque contó la insólita razón que lo llevó a colarse entre los deportistas y comenzar a correr junto a ellos. "Había estado bebiendo y cuando vi esa multitud, pensé: ‘Voy a correr para quitarme la resaca’", dijo el sujeto, cuya edad no trascendió, en un video publicado por amigos.

Los días posteriores a esta participación fueron un verdadero torbellino para el flamante atleta. Es que ya no se lo veía alcoholizado por las calles del pueblo, sino que ahora lo cruzaban sobrio y usando zapatillas de tenis para entrenar en las calles.

"La razón por la que dejé de beber fue porque participé en esa carrera. Cambié mi vida y quiero cambiar aún más. Estoy recibiendo muchos consejos y nunca me rendiré”, expresó Izaque, para quien aquella carrera en el estado de Pará significó un punto de inflexión en su vida.

Su popularidad creció de tal manera, que la cuenta de Instagram que se abrió después de ese episodio ya cuenta con 233 mil seguidores. Allí, recientemente, Izaque publicó que comenzó a recibir apoyo psicológico, médico y nutricional gracias a la colaboración de una profesional local.

"Me estoy liberando de las drogas y el alcohol. Estoy buscando alimentarme mejor, dormir, descansar y tener una rutina saludable. Mi objetivo es cuidar mi cuerpo y ser un gran corredor", escribió en una historia en esa red social.