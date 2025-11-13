Paritaria de ATEN: Guagliardo habló de la "propuesta" del Gobierno donde no hay IPC

El gremio advirtió que no hubo oferta formal. El Gobierno habló de un porcentaje semestral fuera del IPC. Pasaron a cuarto intermedio.

La reunión paritaria entre el Gobierno provincial y el gremio docente ATEN se realizó este jueves desde las 10, con la presencia del secretario de Gobierno, Jorge Tobares, y el subsecretario Juan “Joni” Grandi , por parte del Ejecutivo, y del secretario general Marcelo Guagliardo , junto a referentes como el vocal por la Comunidad, Emiliano Garay. A las 19 y por Facebook live, ATEN dará a conocer los detalles de la mesa a los docentes y militantes. El turno de ATE será esta tarde a las 16.

A diferencia del primer encuentro, esta vez el gremio docente ingresó en el primer turno a la mesa de negociación. Si bien hubo un intercambio sobre la situación financiera de la provincia, el Gobierno no presentó una propuesta salarial formal, aunque sí planteó un esquema de recomposición fuera del Índice de Precios al Consumidor (IPC), más allá de que quedó en el acta.

Según explicó Guagliardo en diálogo con LM Neuquén , se habló de una recomposición semestral del 5%, dividida en dos tramos del 2,5% cada uno, a aplicarse tras el vencimiento del actual acuerdo atado al IPC, el próximo 31 de diciembre. Esa actualización trimestral culminaría con el salario de febrero, a pagarse en los primeros días de marzo de 2026. En resumen, es el 2,5% trimestral de marzo del año que viene. Un escenario donde el gobierno nacional anhela otra proyección inflacionaria.

SFP Reunion paritarias ATEN cam (3) El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo y Emiliano Garay, Vocal por la Comunidad y el ministro de Gobierno, Jorge Tobares. Sebastián Fariña Petersen

El gremio aclaró que esa fórmula -que reproduce el esquema que impulsa el Gobierno nacional del 10% anual- no será discutida en asambleas, ya que no constituye una oferta formal, sino “una conversación” sobre posibilidades. La paritaria pasó a un cuarto intermedio y no tiene fecha ni lugar ni horario.

ATEN: "No llega a ser una propuesta"

"No podemos calificarla de nada porque no es lo que estamos esperando, por eso tenemos que volver a discutir, esto no es para llevar ni a una asamblea. No la consideramos una propuesta formal", indicó Guagliardo.

El tema es que hará ATE por la tarde, porque como ya se viene informando, el gobierno provincial está haciendo equilibrio entre dos fuegos: entre el esquema del Pacto Fiscal con los gobernadores que propuso Milei donde el IPC "es un privilegio", y las demandas de los estatales neuquinos, donde hay otra realidad en términos inflacionarios. De hecho, la inflación neuquina de octubre dio 2,7%, algo más arriba que la nacional.

El gobierno pro vinal pasó una semana movida donde al parecer ya agoró la cuota de “conflicto”, es por eso que pasará para la próxima semana la discusión con los docentes. En principio, se sabe que los gremios pelearán para que se cumpla con el IPC. Neuquén en lo que va del año tiene una inflación acumulada del 31,7%. Y se espera que llegue al menos al 35% a fin de año. ¿Cómo será entonces la perspectiva en 2026? ¿Será demasiado optimista pensar en el 10% que estableció el gobierno nacional?

Además, ATEN insistió con un reclamo político, pero que será evaluado en una mesa técnica. Es la renuncia de la directora de Salud Ocupacional del Consejo Provincial de Educación, señalada por presuntas irregularidades en la carga y manejo de licencias médicas. Este punto ya había motivado una fuerte movilización el martes pasado, tras un paro de 48 horas en las escuelas.

Durante la jornada de este jueves, está previsto que continúen las reuniones con otros gremios estatales, entre ellos UPCN, Viales y ATE, que se desarrollarán a lo largo de la tarde en el mismo ámbito de negociación.

Por su parte, ATEN realizará a las 19 una transmisión en vivo por Facebook, donde Marcelo Guagliardo encabezará una devolución y análisis de la reunión ante la militancia docente.

SFP Reunion paritarias ATEN cam (11) ATEN en el Centro Adminitrativo Ministerial. Sebastián Fariña Petersen

El gobierno nacional, bajo la línea de Javier Milei, fijó una pauta del 10% anual para los aumentos de los empleados públicos, y en las paritarias del sector privado, pero Neuquén tiene otra realidad. Los sindicatos locales buscan sostener el ajuste trimestral IPC, un mecanismo que hasta ahora permitió evitar una pérdida mayor del poder adquisitivo.

El IPC neuquino es mayor que el de Nación

La provincia tiene un sistema particular de actualización que mezcla la inflación del INDEC con la de Neuquén, que suele ser más alta. Sin embargo, al aplicar el promedio ponderado, los gremios aseguran que este año ya perdieron entre un 4 y un 4,5 % de sus salarios reales, debido a que el índice nacional es más bajo. Es un tema algo extraño, porque hace unos años, el ponderado era con el IPC de Córdoba y en algunas ocasiones el promedio fue distinto el de actualización.

“Todos los meses perdemos algo del salario frente al costo de vida real de Neuquén. Queremos recuperar ese desfase y mantener la cláusula del IPC”, explicaron fuentes gremiales.