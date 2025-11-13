Tragedia: un hombre estaba arreglando su auto, se le cayó encima y murió aplastado

El trágico hecho se produjo en el garaje de su casa. El relato estremecedor de una vecina.

Un fatal y llamativo accidente terminó con la vida de un hombre de 51 años, quien falleció aplastado por su propio vehículo.

El episodio tuvo lugar este miércoles por la tarde en el barrio Ferroviario Mitre de Córdoba. La víctima, de 51 años de edad , fue encontrado por una vecina cuando se encontraba debajo de su Chevrolet Agile color rojo y alertó a emergencias.

La mujer se alertó al ver los pies del hombre asomando por debajo del rodado a través de la reja de la cochera. Por motivos que aún se intentan establecer, la víctima habría quedado atrapada por la masa delantera del vehículo mientras trabajaba en el mismo.

"Por motivos que aún se intentan establecer, la víctima habría quedado aprisionada por la masa delantera del automóvil mientras trabajaba en el rodado", indicaron fuentes oficiales en un comunicado matutino.

aplastado cordoba

La Fiscalía de Instrucción de turno investiga ahora las circunstancias del accidente, incluyendo si el auto estaba correctamente asegurado en el momento del trágico siniestro.

