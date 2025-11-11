Conmoción: una nena de dos años murió aplastada por un portón en un club

La menor se encontraba con sus padres y otros chicos al momento del trágico episodio.

Hay gran conmoción en una pequeña localidad por la muerte de una nena de dos años en un trágico hecho. La menor fue golpeada por la reja de un portón corredizo que se desplomó mientras jugaba en un club.

Según testigos, la estructura metálica cayó de manera imprevista , provocando desesperación entre los presentes. Familiares y bomberos intentaron reanimarla en el lugar y luego la trasladaron de urgencia a una clínica cercana. Pese a los esfuerzos médicos, la niña falleció poco después de ingresar al centro de salud.

El episodio conmocionó a los vecinos y socios del club Sportivo Rivadavia de la localidad santafesina de San Genaro, una institución con más de un siglo de historia y uno de los espacios sociales más importantes de la región.

El comunicado del club y las primeras medidas

Tras conocerse la noticia, las autoridades del club emitieron un comunicado expresando su “profundo pesar” por lo ocurrido. En el texto, informaron tres días de duelo institucional y el cierre de todas las instalaciones durante 72 horas. También suspendieron las actividades deportivas y sociales. “Las autoridades judiciales determinarán las circunstancias de esta dolorosa pérdida”, señalaron.

El municipio de San Genaro dispuso colaboración técnica para revisar las instalaciones del predio y garantizar condiciones seguras antes de su reapertura. Vecinos y socios del club acercaron mensajes de acompañamiento a la familia de la víctima y participaron de una vigilia espontánea en la puerta del establecimiento.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre el estado del portón que cayó ni sobre posibles reparaciones previas. Investigadores policiales y peritos trabajan en el lugar para establecer si existió una falla estructural o negligencia en el mantenimiento.

Screenshot 2025-11-11 at 10-59-36 4a3vh53yxncc3icawjnojhaf3y.avif (Imagen WEBP 1200 × 1485 pixels) - Escala (49%) El accidente en Santa Fe provocó conmoción entre los vecinos de San Genaro y reabrió el debate sobre la seguridad en clubes e instituciones deportivas.

Otro accidente fatal: la muerte de Benicio

El fallecimiento de la pequeña en Santa Fe reavivó el recuerdo de Benicio, el nene de ocho años que murió en Quilmes el 30 de octubre pasado, cuando un arco de handball se le cayó encima durante una actividad en el Club Atlético Argentino de Quilmes.

El niño, jugador de básquet infantil, participaba de una práctica con otros chicos cuando uno de ellos se trepó al arco, que no estaba amurado al piso. La estructura metálica cedió y golpeó directamente a Benicio en la cabeza. El impacto fue fatal: ingresó al hospital con traumatismo craneal severo y hemorragia interna. Los médicos intentaron salvarlo con una cirugía de urgencia, pero no resistió.

El club emitió un comunicado expresando condolencias a la familia, y la comunidad educativa del colegio Nazareth de Quilmes organizó una colecta solidaria y una cadena de oración. El caso derivó en una investigación judicial para determinar si existió responsabilidad institucional o fallas en los controles de seguridad.

Ambos hechos reinstalan el debate sobre la seguridad en clubes e instituciones deportivas, especialmente en espacios donde juegan niños. En Quilmes, vecinos y familiares de Benicio reclamaron inspecciones más frecuentes sobre estructuras como arcos, rejas y portones. En Santa Fe, la muerte de la nena de San Genaro provocó una reacción similar.