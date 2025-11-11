El hermano de Manu Ginóbili, complicado con la Justicia por un derrumbe que causó más de 10 muertos

Leandro fue imputado por la Justicia. Cómo fue el fatal derrumbe que dejó además varias personas heridas.

Leandro Ginóbili fue imputado por un derrumbe en el club en el que era presidente en 2023. La causa que investiga la Justicia, en la que se ve involucrado el hermano del basquetbolista Manu Ginóbili , se remonta a un derrumbe ocurrido durante el temporal que afectó a Bahía Blanca y causó la muerte de 13 personas.

El 16 de diciembre de 2023, la ciudad bahiense vivió una jornada trágica cuando, durante un fuerte temporal, e l tinglado del club Bahiense del Norte se desplomó. Según reveló TN, el fiscal Cristian Aguilar, de la Unidad Fiscal N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, lo acusa de "estrago culposo" , ya que habría ignorado las alertas que anticipaban esta caída.

A raíz de esta imputación, el hermano del exjugador de San Antonio Spurs deberá declarar en diciembre y explicar por qué no se canceló la muestra de patín que estaba programada en las instalaciones del club aquel día, a pesar de las alertas meteorológicas que se habían emitido.

Por otra parte, señalaron desde Fiscalía que el dirigente sabía que el club no contaba con habilitación municipal vigente, y que el Código de Habilitaciones prohibía realizar actividades mientras el trámite estuviera en curso.

"La conducta imprudente de Ginóbili generó un peligro común que derivó en la muerte de 13 personas y lesiones de distinta gravedad en otras, poniendo en riesgo la vida de todos los asistentes al evento", indicó el Ministerio Público.

En la causa también fue sumada a la lista de imputados en la investigación de la causa la jefa del departamento Habilitaciones del Municipio, Laura Fabiana Soberón, a quien señalan por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A casi dos años de la tragedia, el único procesado es el ingeniero Pablo Gustavo Ascolani, acusado de violar los deberes de cuidado a su cargo, en forma imprudente o negligente, cuando certificó que las construcciones del club.

Cómo fue el derrumbe por el que imputaron al hermano de Manu Ginóbili

En diciembre de 2023, 13 personas murieron debido a la caída de un techo y un muro durante el temporal que afectó a Bahía Blanca. Además, varias personas resultaron heridas aquel día.

Aquella tragedia sucedió cuando se realizaba una exhibición de patín en el Club Bahiense del Norte, institución emblema de localidad. Esa fecha, los vientos alcanzaron los 140 km/h y provocaron que se caiga el tinglado y uno de los muros del gimnasio de la institución. La municipalidad de Bahía Blanca había calificado a las consecuencias de aquella tormenta como una "catástrofe".

Aquel club fue fundado el 1 de diciembre de 1975 por medio de una fusión histórica. En ese sentido, Jorge Ginóbili, papá de Manu y Leandro, declaró: "Deportivo Norte y Bahiense Juniors quedaron atrás. Ya son historia y como tal, recordaremos y valoraremos. Pero ahora nace otro club. Es la criatura que tenemos que criar, cuidar y hacer crecer sana". Además, el progenitor de ambos hermanos fue el primer presidente hasta 1985.

Aquel día el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta naranja en la que advertía de las fuertes ráfagas y abundantes precipitaciones para la zona.