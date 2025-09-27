Tragedia por el temporal en Mendoza: murió aplastada por la caída de un árbol sobre su auto

El trágico episodio ocurrió en el departamento Maipú. Hubo cientos de árboles caídos y numerosos daños a lo largo de toda la provincia.

El fuerte temporal de viento que azotó la provincia de Mendoza durante la tarde del viernes culminó en una t ragedia en el departamento de Maipú, donde una mujer de 37 años falleció tras ser aplastada por un árbol que se desprendió y cayó sobre el vehículo que conducía.

Las ráfagas de viento, que en la zona superaron los 80 kilómetros por hora , provocaron graves destrozos en el Gran Mendoza y otras localidades del interior, afectando servicios y obligando a las autoridades a suspender actividades.

La víctima fatal fue identificada como Cristina Alejandra Funes , de 37 años. El lamentable suceso ocurrió alrededor de las 17:40 horas del viernes en la intersección de las calles Rawson y Juan B. Justo en Maipú, muy cerca del barrio conocido como El Torreón.

La mujer circulaba sola en su vehículo, un automóvil Fiat, cuando un gigantesco árbol fue derribado por la intensidad del viento y se desplomó sobre el rodado, dejando el coche completamente aplastado bajo el tronco y las ramas.

Testigos del incidente reportaron que la mujer estaba con vida después del impacto. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, cuando el personal médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) pudo acceder al vehículo, constataron que Funes había fallecido en el lugar a los pocos minutos. El hecho fue captado por cámaras de seguridad de la zona, que registraron el momento de la caída del árbol sobre el auto. Tras la confirmación del deceso, bomberos y personal de Defensa Civil intervinieron en la zona para retirar el cuerpo de la víctima y despejar el camino.

Graves consecuencias del fenómeno climático en Mendoza

El fenómeno meteorológico, que incluyó la presencia de viento Sur y fue generado por el choque de un sistema de alta presión en el este con uno de baja presión en el oeste, se había iniciado en la provincia pasadas las 16 horas. El temporal, que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había advertido con alerta amarilla y naranja en distintas zonas de la provincia, se caracterizó por las fuertes ráfagas que, aunque en algunas zonas superaron los 80 km/h, en otras rondaron los 50 km/h.

Además del fatal incidente en Maipú, el temporal generó múltiples consecuencias a lo largo de la provincia. En el departamento de Las Heras, un repartidor que circulaba en moto resultó gravemente herido luego de que otro árbol cayera sobre su rodado, quedando la persona en estado delicado y siendo trasladada a un centro de salud. En Tupungato, se informó del desplome de otro árbol sobre una camioneta, aunque en este caso no se reportaron heridos.

El temporal trajo aparejados otros destrozos y afectaciones a la vida cotidiana. Se registraron cortes de energía eléctrica en diversos puntos del Gran Mendoza, incluyendo barrios de Godoy Cruz, donde varios habitantes se quedaron sin suministro eléctrico. La caída de árboles y ramas fue constante, lo que obligó a equipos de Vialidad Provincial a trabajar en rutas como la 52 para intentar despejar los caminos.

La baja visibilidad ocasionada por el viento y la nube de tierra, junto con las precipitaciones y la caída de granizo de pequeño tamaño en sectores como el Valle de Uco, San Rafael, y Altamira en San Carlos, complicó la circulación vehicular y la seguridad vial, llevando a las autoridades a recomendar circular con extrema precaución.

Ante la intensidad del temporal, la Dirección General de Escuelas (DGE) tomó la determinación de suspender las clases presenciales en todos los niveles educativos de la provincia durante la tarde del viernes.

Adicionalmente, el Aeropuerto Internacional El Plumerillo en Las Heras tuvo que cancelar sus operaciones por la falta de visibilidad y la intensidad del viento, lo que obligó a un avión de JetSmart a abortar su aterrizaje y a suspender vuelos con destino a Buenos Aires y Chile. La advertencia naranja del SMN para el noreste provincial se mantuvo hasta la noche del viernes, con un pronóstico de mejora y un descenso de la temperatura para el fin de semana.