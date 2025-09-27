El secreto del éxito del CDRB: cómo una familia transformó la radiología bucal en la región

Con cinco sucursales en Neuquén y Río Negro, el Centro de Diagnóstico Radiológico Bucal consolida su liderazgo en la región desde hace más de una década.

Lo que comenzó como un proyecto entre padre e hijo , escaló hasta transformar la radiología bucal en Neuquén y la región. El secreto de la empresa familiar , fue combinar la experiencia con tecnología de vanguardia y la mejor atención para brindar un servicio de excelencia a los pacientes.

En 2013, Carlos Rafael Svetliza y su hijo mayor, Mariano, abrieron la primera sucursal del Centro de Diagnóstico Radiológico Bucal (CDRB) , en Neuquén capital. Ambos odontólogos de profesión, decidieron combinar sus conocimientos con el espíritu empresarial para comenzar este camino que lleva más de diez años de experiencia y cinco sucursales.

El plan de expansión comenzó por el interior de la provincia, la primera localidad donde probaron suerte fue Zapala, aunque no tuvieron el éxito que esperaban y luego de dos años decidieron cerrar. Sin embargo, la familia de emprendedores no se dio por vencida ante la idea de consolidarse en la región.

En la búsqueda de encontrar un lugar que les permitiera llegar a la mayor cantidad de rincones posible y satisfacer la necesidad de los vecinos, llegaron a Cutral Co. La instalación de esta sede, ubicada en un punto estratégico, los ayudó a cubrir no solo la región central de la provincia sino también el norte neuquino, incluyendo localidades como Chos Malal y Las Ovejas.

Un negocio familiar que combina lo mejor de cada generación

Hace algunos años, dos de los hijos de Carlos, David (24) y Jaime (23), decidieron asumir el desafío de continuar con el legado familiar, sumando una mirada moderna y renovada para afrontar los cambios de un mundo en constante evolución. "Como todo negocio había que levantarlo desde cero, con mucho esfuerzo", contó David recordando los inicios de CDRB.

Centro de diagnostico radiologico bucal (6) Los hermanos Jaime y David se sumaron al negocio familiar para sumar una mirada innovadora.

Actualmente, Jaime se encarga del área administrativa y contable; mientras que David, luego de haber estudiado tres años de abogacía en Córdoba, volvió a su ciudad natal para coordinar el marketing.

Por su parte, Mariano, quien estuvo desde los inicios, cumple el rol de director de la empresa. En cuanto a Carlos, a sus 84 años no se jubila por completo: aunque decidió delegar en sus hijos gran parte de las responsabilidades, aún sigue estando presente en las reuniones semanales.

"El viejo tiene la experiencia y los años recorridos, nosotros aportamos la innovación. A veces está el choque de no entendernos, pero es lo lindo de trabajar con la familia a pesar de las diferencias", reconoció David.

Centro de diagnostico radiologico bucal (8) Maria Isabel sanchez

Bajo la gestión de los hermanos, no solo lograron mantener la posición de referentes en el rubro, sino que también expandieron la presencia en Río Negro y consolidar el liderazgo regional en Cipolletti y General Roca, además de Neuquén, Cutral Co y Centenario.

Servicios y maquinaria de vanguardia

La empresa invierte constantemente en herramientas que les permiten garantizar estudios radiológicos precisos, rápidos y con un fuerte enfoque en la experiencia del paciente.

Centro de diagnostico radiologico bucal (3) Maria Isabel sanchez

En los centros, realizan desde radiografías panorámicas dentales —una herramienta utilizada para evaluar de manera global la salud de la boca—, hasta cefalometrías que permiten analizar las estructuras dentales y óseas de la cavidad bucal.

"Trabajando en conjunto con los odontólogos, siempre buscamos priorizar la calidad de las imágenes y la rapidez. Los equipos son finlandeses y son de última generación", aseguró David y explicó que en las sucursales de Neuquén, Cutral Co y Roca realizan tomografías 3D de gran precisión que sirven para planificar tratamientos de mayor complejidad.

Además, también ofrecen el servicio de estudio de la ATM (articulación temporomandibular), que consta de una serie de pruebas y de diagnóstico por imagen, que permiten evaluar la estructura y función e identificar posibles alteraciones o patologías.

Centro de diagnostico radiologico bucal (4) Maria Isabel sanchez

La última incorporación fue el escáner intraoral: una herramienta moderna que sirve para reemplazar las impresiones tradicionales. "Se suele usar para tratamientos de alineadores invisibles, el nuestro es móvil, así que podemos ir a los consultorios y facilitar el estudio", informó.

Más allá de la tecnología, el equipo joven y dinámico de CDRB busca brindar una atención cálida y profesional, creando un entorno confiable para sus clientes. Tras más de una década en la región, la empresa familiar demuestra que es posible combinar tradición con modernidad y ofrecen un servicio en radiología bucal que pocos pueden igualar.

"La idea es seguir expandiéndonos a más lugares, acompañando a los odontólogos con estudios de calidad, precisión y rapidez para que puedan hacer diagnósticos a los pacientes", cerró David, quien demuestra que estos doce años son solo el inicio de un largo recorrido que les queda por delante.