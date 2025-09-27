Un día gratis para estacionar en la ciudad de Neuquén: cuándo y por qué motivo

La empresa de estacionamiento medido SAEM informó que no se cobrará el servicio en la ciudad de Neuquén por un motivo que afecta a todo el país.

El estacionamiento medido no correrá este lunes en Neuquén

Empleados de Comercio tendrán su día de descanso, este lunes, y un beneficio que alcanza a todos los conductores y conductoras de esta ciudad: la empresa de estacionamiento medido SAEM informó que el 29 de septiembre no se cobrará el servicio en la ciudad de Neuquén .

La medida se debe a la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, fecha en la que se reconoce la labor de los trabajadores del sector. De esta manera, los automovilistas podrán estacionar de manera libre y gratuita en todas las zonas habituales durante esa jornada.

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) confirmaron que este año la celebración fue trasladada al último lunes del mes. “El Día del Empleado de Comercio 2025 fue trasladado, en virtud de un acuerdo establecido junto a las entidades sindicales firmantes del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75”, comunicaron.

Día del Empleado de Comercio.webp El Día del Empleado de Comercio se traslada, aquellos empleados que trabajen obtendrán un pago doble.

Cuál es el impacto en la actividad comercial

La actividad mercantil se verá afectada, ya que supermercados, shoppings y grandes cadenas permanecerán cerrados en todo el país. El traslado de la fecha permite que los trabajadores disfruten de un día extra de descanso.

Sin embargo, la normativa vigente establece que aquellos empleados que decidan trabajar lo harán bajo las mismas condiciones que un feriado nacional. En ese caso, corresponde abonar la remuneración habitual más un recargo del 100%, es decir, el doble de una jornada normal.

La Ley 26.541 fija que quienes estén encuadrados en el Convenio Colectivo 130/75 podrán optar por no asistir a trabajar, sin pérdida de salario ni necesidad de justificar la ausencia. Además, se prohíbe descontar la jornada de francos compensatorios o días de descanso ya otorgados.

Sueldo Empleados de Comercio cuánto cobran en marzo de 2024 Archivo

El origen de la fecha

El Día del Empleado de Comercio recuerda la sanción de la Ley N° 11.729, promulgada el 26 de septiembre de 1934, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo. Aquella normativa reguló por primera vez las relaciones laborales del sector y estableció beneficios clave, como licencias por enfermedad y accidentes, además de la indemnización por despido.

Por este motivo, cada año se reconoce a los trabajadores mercantiles con un día de descanso que, de acuerdo a lo establecido, se traslada al último lunes de septiembre. En 2025, la fecha coincide con el 29 de septiembre.

empleados comercio portada.jpg

Lo que hay que saber

-No habrá cobro de estacionamiento medido en Neuquén, según informó SAEM.

-Supermercados, shoppings y grandes cadenas permanecerán cerrados.

-Los empleados de comercio podrán optar por no trabajar sin pérdida salarial.

-En caso de presentarse, corresponde pago doble de la jornada.

Con esta disposición, el Día del Empleado de Comercio vuelve a equipararse a un feriado nacional en todos sus efectos legales, garantizando el derecho al descanso y regulando la operatoria de los comercios en Neuquén y en todo el país.

El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo equipara el feriado al descanso dominical, en principio está prohibido trabajar salvo excepciones.

Si no se trabaja, se abona igualmente el día. Si se trabaja, corresponde la remuneración normal más recargo del 100% (es decir, el doble de una jornada habitual).