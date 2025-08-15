Aumentó el estacionamiento medido en Neuquén: cómo son las tarifas
SAEM dio a conocer los nuevos valores para el estacionamiento en el centro de la ciudad, vigentes desde este viernes.
La empresa SAEM, concesionaria del Sistema de Estacionamiento Medido en la ciudad de Neuquén, dio a conocer las nuevas tarifas que están en vigencia desde este viernes.
La medida rige en cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza N° 13.366 y el mecanismo de actualización semestral allí establecido.
La actualización, aprobada por el Decreto Municipal N° 868/2025, se realiza siguiendo el procedimiento previsto por la normativa vigente y se basa en la variación salarial de la categoría “Administrativo B – Oficial de Segunda” del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 del sector comercio. Este ajuste responde exclusivamente a la aplicación del índice definido por la Ordenanza, sin que medie decisión discrecional por parte de la empresa.
"SAEM recuerda que este procedimiento de actualización tarifaria se realiza dos veces al año, conforme a la normativa municipal vigente, con el objetivo de mantener la prestación del servicio en condiciones acordes a la evolución de los costos", informó la empresa en un comunicado.
Estacionamiento medido en Neuquén: las nuevas tarifas
• Primera hora: $ 771,85
• Segunda hora: $ 943,42
• Tercera hora: $ 1.157,85
• Tarjeta manual descartable (por hora): $ 1.150,00
Otras modalidades:
• Frentista: $ 30.006,12
• Abonado mensual: $ 76.824,50
• Acta por falta de pago: $ 17.836,38
