Neuquén, entre las ciudades más calurosas del país

En el ranking del SMN, la capital neuquina está entre las primeras ciudades con las temperaturas más altas de este sábado.

Durante este finde XL por feriado del Día de la Soberanía Nacional se vivirán las jornadas más calurosas de esta primavera 2025. De hecho, en la tarde de este sábado, Neuquén se encontraba entre las ciudades con las más altas temperaturas del país.

La capital neuquina, prácticamente sin viento y sin humedad, estaba en el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ). El calor obligó a los neuquinos a refugiarse en algún espejo de agua, en el río Limay o bien en alguna pileta.

De acuerdo al organismo nacional, el ranking de las 18 estaba liderado por la localidad salteña de Rivadavia con 33.6 grados, seguido por la capital sanjuanina con 32.9 grados y secundado por la localidad mendocina de San Martín con 32.3 grados. En el cuarto lugar de la tabla de las ciudades con más calor estaba La Rioja con 32.2 grados, y en quinto lugar la ciudad de Neuquén con 32 grados, siendo la única de la Patagonia entre los primeros puestos.

ranking de temperaturas- Neuquén- calor

En tanto que, a las 19 el ranking del SMN eleveó al segundo lugar a Neuquén con una temperatura de 31.6 grados, puesto que compartió con La Rioja. Mientras que en el primer lugar se posicionó San Juan con 32.4 grados.

Cómo sigue el tiempo durante este feriado

Si se sintió el calor este sábado, para este domingo se espera que el termómetro marque temperaturas en ascenso. La alerta amarilla por altas temperaturas proseguirá lo que queda del fin de semana. El SMN antipó que durante la madrugada arrancará en 20 grados con viento entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. En horas de la mañana estará ligeramente nublado con una temperatura de 23 grados y viento moderado del sector norte. Por la tarde, se registrará una máxima de 35 grados en la región. El calor estará sofocante bajo un cielo algo nublado y viento hasta 31 kilómetros por hora. Recién por la noche, descenderá la temperatura a los 27 grados con viento leve.

ON - Calor (7).jpg Omar Novoa

El calor no dará tregua en el inicio de la semana y último día del feriado XL. Las condiciones metereológicas serán similares, por la madrugada el termómetro marcará 20 grados bajo un cielo despejado y viento de leve a moderado. Mientras que en la mañana ascenderá a los 26 grados con cielo algo nublado y viento de leve a moderado. Por la tarde, la máxima alcanzará los 36 grados con viento leve. Hacia la noche descenderá a los 29 grados con viento débil del sector noreste.