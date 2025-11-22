En plena Avenida Mosconi, borracho chocó una ambulancia que trasladaba a una paciente de emergencia

El accidente se registró a las 3 de la mañana de este sábado. La ambulancia viajaba desde el Hospital de Senillosa al oeste capitalino.

Un violento choque se registró en la madrugada de este sábado entre una ambulancia y un auto, sobre la Avenida Mosconi . Una paciente era trasladada desde Senillosa y, afortunadamente, llegó en buen estado de salud a destino. Aseguran que el conductor particular manejaba borracho.

De acuerdo a la información que trascendió, el accidente ocurrió alrededor de las 3 de la mañana , en la intersección de Avenida Mosconi y calle Solalique.

La ambulancia provenía del Hospital de Senillosa y trasladaba a una paciente al Hospital Heller , en el oeste neuquino. En esas circunstancias y por motivos que se desconocen, fue impactada por el conductor de un Renault Logan bordó .

Como es habitual en estos casos, la ambulancia circulaba a gran velocidad y con las sirenas encendidas, como indica el protocolo, pero no fue advertida por el otro conductor.

choque mosconi y solalique (1)

Afortunadamente, no hubo heridos graves y se le dio prioridad al traslado de la paciente, que llegó en buenas condiciones al Heller gracias al personal del Sistema Integrado de Emergencias Neuquén (SIEN).

Asimismo, la Policía intervino en el lugar para controlar la documentación y someter a un control de alcoholemia a los involucrados. Aunque no fue confirmado a este medio, el test al conductor del auto habría resultado positivo, lo que daría una explicación al accidente. El conductor de la ambulancia dio resultado negativo al alcotest.

Tras algunos minutos y lograr retirar a los vehículos siniestrados del lugar, la circulación se normalizó.

choque mosconi y solalique (2)

Borracho chocó a un inspector de tránsito en Avenida Argentina

Un hombre protagonizó una peligrosa secuencia este jueves por la madrugada en medio de un operativo sorpresivo de tránsito: chocó a un inspector de tránsito y escapó del lugar a gran velocidad. Efectivos policiales iniciaron una persecución que terminó a varios kilómetros, cuando el conductor volvió a protagonizar un choque a la altura del puente carretero.

El hombre, menor de 25 años, terminó estrolado contra un poste en el medio del frente del auto blanco que manejaba borracho, como quedó demostrado cuando le realizaron el alcotest. El resultado fue una alcoholemia positiva con 1.89 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según indicó Francisco "Pancho" Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, el incidente, su captura fue posible gracias a la colaboración activa de policías motorizados que lograron darle alcance al borracho al volante.

choque persecucion operativos motos (2)

De acuerdo a las imágenes, el control de alcoholemia se realizó con el joven esposado y sentado sobre el cordón de la calle, junto al auto chocado.

De acuerdo a las primeras informaciones, el choque sucedió en pleno centro neuquino, sobre Avenida Argentina y Belgrano, donde el hombre actuó fuera de toda norma chocando la moto de un inspector de tránsito que terminó tirada en el asfalto.

"Luego del choque, tuvo situaciones de fuga, de tratar de esquivar, se escapó raudamente a la zona norte, se hizo una persecución y lo tenemos demorado, tras el choque contra un poste", describió Baggio. En cuanto a la dinámica del choque, no brindó mayores precisiones pero describió que el automovilista detuvo su marcha solo al chocar contra un poste en cercanías al puente carretero Neuquén-Cipolletti.