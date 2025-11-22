La dolorosa despedida de la médica Cocuzza y su familia, víctimas de la tragedia de la Ruta 22

Este sábado se realizó el velatorio de las víctimas fatales del trágico accidente cerca de Allen, cuando viajaban hacia la costa atlántica.

La comunidad de Catriel despidió con dolor a la médica Liliana Cocuzza.

La comunidad de Catriel amaneció con un profundo dolor tras la tragedia de la Ruta 22 , donde perdieron la vida la médica Liliana Cocuzza, su hija Carina Gutiérrez y sus dos nietos pequeños . Cientos de vecinos, trabajadores del sistema de salud, familiares y amigos se reunieron en el SUM Municipal para darle el último adiós a la familia Cocuzza-Gutiérrez.

El velorio tuvo lugar en las primeras horas de este sábado, en la Sala Velatoria Municipal ubicada en el SUM Municipal Eldo Edgar Carro con dirección en la Av. San Martín al 200. Cientos de personas asistieron al velorio de la familia, donde colocaron flores blancas y fotografías que capturan la calidez de Liliana , la destacada médica de la región.

La tragedia tuvo lugar en la Ruta 22 entre Allen y Fernández Oro cuando la familia viajaba a disfrutar el fin de semana largo en Las Grutas . La camioneta se había detenido en la banquina cuando una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba detrás los embistió violentamente.

El esposo de Cocuzza, Justo Pastor Gutiérrez, se encontraba fuera del vehículo acomodando el equipaje. Sobrevivió y fue trasladado al hospital de Allen.

liliana cocuzzo medica El último adiós a Liliana Cocuzza estuvo cargado de dolor.

La comunidad de Catriel despide a Liliana Cocuzza

La comunidad de Catriel, los trabajadores del Hospital Dra. Cecilia Grierson, la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, el Gobernador Alberto Weretilneck, amigos, familiares y pacientes de la reconocida médica, destacaron el trabajo incansable de Liliana Cocuzza.

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto expresó “El dolor tan grande saber que se nos fue una gran profesional médica, con gran vocación de servicio frente a los usuarios de salud mental, los abuelos, referente de APS de la salita de salud del barrio Preiss”.

“Que dolor tan grande porque hoy pierdo una gran amiga, con quien compartimos muchas horas, trabajo, momentos lindos y la dicha de saber que sus hijos y nietos iban a estar mejor y progresar” indicó Salzotto.

zaldoso La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto despidió con dolor a la médica.

“Que injusta siento que es la vida a veces en circunstancias de dolor. Te voy a recordar siempre querida Lili como esa mujer luchadora que no se detuvo nunca frente a la adversidad, resistió siempre y por el amor a tu flia y profesionalismo” agregó con dolor la intendenta.

La Municipalidad de Catriel decretó tres días de duelo

El municipio de Catriel también se expresó en redes sobre la pérdida de una gran profesional de la salud pública y una médica cálida que atendía con amor a sus pacientes. “La Municipalidad de Catriel despide con profundo pesar a la Dra. Liliana Cocuzza, médica generalista de destacada trayectoria y referente invaluable de la Salud Pública rionegrina”.

“Su labor humanitaria, su defensa incansable de los derechos de los pacientes y su enorme vocación de servicio dejaron una huella imborrable en cada persona a la que acompañó con profesionalismo, amor y calidez humana” indicaron.

despedida salud El Hospital de Catriel despidió con dolor a la reconocida médica generalista.

“Con gran dolor la señora intendente acompaña a toda la Flia Cocuzza Gutierrez Fluxa ante estás irreparables perdidas afectivas , expresando su tristeza ante una gran profesional de Salud Pública y Pami. Acompañamos a su familia, colegas y seres queridos en este doloroso momento” expresaron mediante un comunicado.

Los profesionales de la salud destacaron la calidez de su trabajo

El Hospital de Catriel Dra. Cecilia Grierson lamentó la pérdida de la destacada profesional de la salud. "Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de nuestra compañera Dra. Cocuzza Liliana, ocurrido el día de hoy. Valoramos su dedicación y compromiso y el legado que dejó nuestra institución. Acompañamos con respecto y afecto a nuestro compañero Pastor Gutiérrez y a toda su familia.

accidente fatal ruta 22 oro El incidente fatal tuvo lugar en la ruta 22 entre Allen y Fernández Oro. LM Cipolletti

Era tal la dedicación de Liliana a la salud pública que todavía se pueden observar publicaciones en redes sociales preguntando dónde atiende la doctora y la comunidad de Catriel contestando en la salita de salud del barrio Preiss, lo que demuestra la dedicación a los pacientes y la huella que dejó en la sociedad como profesional de la salud.

El Centro Médico Privado también expresó en redes la dolorosa pérdida por el fallecimiento de la querida médica de Catriel. “Estamos consternados por la dolorosa noticia. Nuestro equipo Médico lamenta profundamente la pérdida de nuestra querida compañera, la Dra. Liliana Cocuzza y su Familia. Que Dios les otorgue paz y consuelo a su esposo e hijo. Q.E.P.D.” indicaron.