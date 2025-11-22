Violento asalto a una jubilada de 91 años: la amordazaron y ataron mientras dormía

Los delincuentes irrumpieron en la vivienda de la localidad bonaerense de Boulogne y lograron sustraer varias pertenencias de la jubilada.

La inseguridad vuelve a golpear a los más vulnerables: esta vez, la víctima fue una jubilada de 91 años . Durante la madrugada, delincuentes irrumpieron en su vivienda, la amordazaron y dieron vuelta su dormitorio para robarle las pertenencias antes de huir.

El episodio ocurrió durante las primeras horas del sábado, en la localidad bonaerense de Boulogne, perteneciente al partido de San Isidro. Según se conoció, los delincuentes ingresaron a la vivienda mientras la mujer dormía, alrededor de las 3 de la madrugada, y como el patio está del lado opuesto al dormitorio, no escuchó cuando forzaron la reja.

Tras forzar las rejas del patio, accedieron a su dormitorio, donde la sorprendieron. La ataron, la amordazaron y revisaron cada rincón de la vivienda durante aproximadamente media hora en busca de objetos de valor.

Viviana, hija de la víctima, relató a los medios televisivos que los ladrones se llevaron joyas, ahorros y hasta el calzado de la mujer. “Le ataron las manos, la amordazaron y revolvieron todo. Se llevaron los pocos ahorros que tenía. Se probaron sus zapatillas y, como calza 41, también se las llevaron”, declaró.

Logró desatarse y pedir ayuda

Una vez que los delincuentes huyeron con el botín, la víctima forcejeó contra las ataduras y logró librarse para poder comunicarse con sus hijos. “Mi mamá, por suerte, pudo desatarse; se sacó la cinta negra con la que le habían cubierto la cara y nos llamó. Estamos esperando que vengan los peritos para poder ordenar”, contó Viviana.

Además, movilizada por la angustia que le generó el asalto a su madre, señaló que a los ladrones “nada los detiene, lamentablemente. No es la primera vez que pasa. Ya habían entrado y pateado la puerta”. Por otro lado, confirmó que su madre estaba sola al momento del hecho y que el episodio le generó un profundo sentimiento de vulnerabilidad.

En tanto la investigación quedó en manos de la fiscalía de San Isidro, con el apoyo de personal de la Policía bonaerense. Además, los peritos fueron convocados para registrar la escena, recolectar rastros y revisar las cámaras de seguridad del barrio en busca de imágenes que permitan identificar el ingreso y la salida de los delincuentes.

Los jubilados, blanco de los delincuentes

El 13 de noviembre, un llamado al 911 alertó sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre de 79 años que había sido brutalmente asesinado en su vivienda. La autopsia confirmó que la víctima estaba atada de pies y manos.

El crimen ocurrió en San Vicente, provincia de Buenos Aires, y la víctima fue identificada como Edgardo Manuel Pino. Tras la investigación, se registraron varias detenciones que involucran a ex integrantes de la Policía Bonaerense y a civiles.

El foco de la investigación se centró en las últimas horas de Pino, que fue visto por última vez con vida en el Club General Bartolomé Mitre jugando a las cartas con G.C.G, un policía bonaerense retirado. En ese lugar también apareció M.Á.G, hermano del retirado y, a su vez, ex miembro de la fuerza de seguridad, exonerado en 1996 y que cuenta con antecedentes penales.

jubilado muerte san vicente (1)

Los investigadores sostienen que se trató de un robo, ya que durante el rastrillaje en la vivienda se constató la falta de la motocicleta del jubilado. Al ingresar al domicilio, la Policía encontró al hombre en su habitación, maniatado y sin signos vitales, lo que dio inicio a la causa.

Gracias al análisis de cámaras de seguridad, los investigadores reconstruyeron el paso a paso del golpe que se ejecutó esa misma noche. El Ministerio Público Fiscal consideró que M.Á.G actuó como "marcador" para los delincuentes que ingresaron al domicilio de Pino.