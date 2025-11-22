Tragedia en la ruta 22: Indignación por el vínculo entre Araneda y el asesino de Facundo Castillo

Emiliano , hermano de Facundo , asesinado en diciembre de 2021 declaró que el desastre de este fin de semana “fue una tragedia anunciada” .

“Fue una tragedia anunciada”, expresó con indignación por la tragedia en la Ruta 22 , Emiliano Castillo , hermano de Facundo Castillo , el joven neuquino asesinado en diciembre de 2021 por Ramiro “Gitano” Gutiérrez .

Además confirmó que, tal como reflejan las redes sociales, existía relación entre Gutiérrez y Axel “el chinito” Araneda, conductor de la camioneta VW Amarok que provocó el desastre vial en el que murieron cuatro integrantes de una familia de Catriel que viajaba a un descanso de fin de semana largo. Su vehículo embistió a alta velocidad desde atrás a la Ecosport, que terminó incendiada.

“Tengo entendido que eran socios y que Araneda vive en la chacra que le pertenecía a la familia Gutiérrez ”, aseguró Emiliano en declaraciones radiales.

Así de destrozado quedó el vehículo en el que viajaba una familia oriunda de Catriel que perdió la vida.

Una imagen llamó la atención: el 31 de marzo de 2016, Gutiérrez, Araneda y otro joven aparecen mostrando sus lujosos vehículos, en un claro símbolo de ostentación. Pero no fue la única fotografía que se difundió en las últimas horas: Araneda abordando un avión privado o con un vehículo de alta gama.

Desde las organizaciones de familiares de víctimas de accidentes de tránsito provocó indignación descubrir la relación entre Gutiérrez y Araneda. Los dos casos guardan una similitud: fueron provocados mientras manejaban durante la madrugada, a la salida de un local bailable.

Axel Araneda tendrá la formulación de cargos de forma presencial en General Roca.

El “Gitano” Gutiérrez fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Facundo Castillo. El hecho se produjo el 19 de diciembre de 2021, a la salida de una fiesta electrónica en una disco de la calle Julio Dante Salto. Gutiérrez, manejando una BMW X1, giró en U, aceleró y buscó atropellar a un grupo que venía caminando por la calzada. Facundo no alcanzó a salir del camino y murió horas después.

Ramiro Gutiérrez en el juicio por la muerte de Ramiro Castillo.

En el juicio, los testigos y las pericias revelaron que no fue accidental, sino que hubo un intento deliberado de atropellar y provocar daños, incluso la muerte de las personas.

Un viejo posteo de Araneda junto al Gitano Gutiérrez.

La tragedia de este viernes tuvo otros condimentos y muchos puntos de contacto. La hora y la oportunidad, entre las 7 y las 7.30 de la madrugada, después de una fiesta. La conducción temeraria de una camioneta de alta gama, en este caso una VW Amarok. Y una cantidad de víctimas que no esperaban lo que ocurrió.

La indignación de Emiliano Castillo

“Vi las noticias ayer y es una tragedia anunciada”, dijo Emiliano al señalar que Araneda se filmaba manejando a alta velocidad, consumiendo alcohol y exhibiendo armas en redes sociales. “Lo hacía con total impunidad, mostrando armas… una locura”, afirmó.

Para él, la muerte de la familia -una abuela, su hija y dos nietos que viajaban rumbo a Las Grutas- es la consecuencia directa de un sistema que no actuó a tiempo. “No puedo creer que esta gente esté suelta, en libertad condicional. No se puede creer que un juez firme la libertad sabiendo a quién se la está dando”, reclamó.

Chinito Armas

Castillo aseguró que existe un vínculo directo entre Araneda y Gutiérrez. “Tengo entendido que es socio de Gutiérrez. Araneda vive en la chacra que pertenecía a la familia Gutiérrez. Ambos son narcos, ambos son violentos. No es casualidad que sean de la misma calaña”, denunció.