El sentido mensaje de Alberto Weretilneck sobre la tragedia en la Ruta 22

Familiares, amigos, compañeros de trabajo, integrantes del sistema de salud público y funcionarios lamentaron la pérdida de la reconocida médica.

La tragedia de la Ruta 22 conmocionó a Río Negro y en especial a la comunidad de Catriel donde residían las cuatro víctimas del choque fatal. El accidente provocó la muerte de Liliana Cocuzza , una reconocida médica, que viajaba junto a su hija Carina y sus dos nietos menores de edad, quienes perdieron la vida en el impacto . La comunidad de Catriel, los trabajadores de la salud pública , allegados, familiares y el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck eligieron las redes para lamentar la pérdida de destacada profesional y persona.

El Gobernador Alberto Weretilneck lamentó profundamente el fallecimiento de la Dra. Liliana Cocuzza y la destacó como una gran profesional, muy querida por sus compañeros del hospital y por toda la comunidad de Catriel.

“ Su compromiso con la salud pública y el cariño con el que trabajó siempre quedarán como parte de su legado. Acompañamos con respeto y afecto a su familia , a sus seres queridos y a todo el equipo del Hospital Grierson que hoy siente su partida” expresó.

Embed

Cómo fue el choque

El fatal accidente tuvo lugar en la Ruta 22 entre Allen y Fernández Oro cuando la familia se dirigía a Las Grutas para pasar el fin de semana largo. Salieron temprano desde la comarca petrolera y a primera hora atravesaban el Alto Valle cuando realizaron una parada imprevista en la banquina de la ruta. Se detuvieron para acomodar el equipaje que se había desprendido del techo.

Una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba por detrás de su vehículo (una Ford Ecosport) los embistió violentamente a gran velocidad. Como resultado, la Ecosport se prendió fuego y las víctimas no pudieron salir. Minutos más tarde, se supo que el conductor de la Amarok circulaba con 0,46 gramos de alcohol en sangre.

accidente fatal ruta 22 oro Una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba por detrás de su vehículo (una Ford Ecosport) los embistió violentamente a gran velocidad. LM Cipolletti

La comunidad de Catriel despide a Liliana

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto expresó “El dolor tan grande saber que se nos fue una gran profesional médica, con gran vocación de servicio frente a los usuarios de salud mental, los abuelos, referente de APS de la salita de salud del barrio Preiss”.

“Que dolor tan grande porque hoy pierdo una gran amiga, con quien compartimos muchas horas, trabajo, momentos lindos y la dicha de saber que sus hijos y nietos iban a estar mejor y progresar” indicó Salzotto.

zaldoso La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto despidió con dolor a Liliana.

“Que injusta siento que es la vida a veces en circunstancias de dolor. Te voy a recordar siempre querida Lili como esa mujer luchadora que no se detuvo nunca frente a la adversidad, resistió siempre y por el amor a tu flia y profesionalismo” agregó con dolor la intendenta.

La Municipalidad de Catriel decretó tres días de duelo

El municipio de Catriel también se expresó en redes sobre la pérdida de una gran profesional de la salud pública y una médica cálida que atendía con amor a sus pacientes. “La Municipalidad de Catriel despide con profundo pesar a la Dra. Liliana Cocuzza, médica generalista de destacada trayectoria y referente invaluable de la Salud Pública rionegrina”.

liliana cocuzzo med El Hospital de Catriel Cecilia Grierson publicó un comunicado para expresar la dolorosa pérdida de Liliana Cocuzzo.

“Su labor humanitaria, su defensa incansable de los derechos de los pacientes y su enorme vocación de servicio dejaron una huella imborrable en cada persona a la que acompañó con profesionalismo, amor y calidez humana” indicaron.

“Con gran dolor la señora intendente acompaña a toda la Flia Cocuzza Gutierrez Fluxa ante estás irreparables perdidas afectivas , expresando su tristeza ante una gran profesional de Salud Pública y Pami. Acompañamos a su familia, colegas y seres queridos en este doloroso momento” expresaron mediante un comunicado.

despedida salud

Los profesionales de la salud destacaron la calidez de su trabajo

El Hospital de Catriel Dra. Cecilia Grierson lamentó la pérdida de la destacada profesional de la salud. "Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de nuestra compañera Dra. Cocuzza Liliana, ocurrido el día de hoy. Valoramos su dedicación y compromiso y el legado que dejó nuestra institución. Acompañamos con respecto y afecto a nuestro compañero Pastor Gutiérrez y a toda su familia.

Era tal la dedicación de Liliana a la salud pública que todavía se pueden observar publicación en redes sociales preguntando dónde atiende la doctora y la comunidad de Catriel contestando en la salita de salud del barrio Preiss, lo que demuestra que la dedicación a los pacientes y la huella que dejó en la sociedad como profesional de la salud.

El Centro Médico Privado también expresó en redes la dolorosa pérdida por el fallecimiento de la querida médica de Catriel. “Estamos consternados por la dolorosa noticia. Nuestro equipo Médico lamenta profundamente la pérdida de nuestra querida compañera, la Dra. Liliana Cocuzza y su Familia. Que Dios les otorgue paz y consuelo a su esposo e hijo. Q.E.P.D.” indicaron.