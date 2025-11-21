Catriel de luto por la tragedia con cuatro muertos en Ruta 22: quién era la conocida médica que falleció

La comunidad rionegrina lamentó la pérdida de una destacada profesional de la salud. La Municipalidad decretó tres días de duelo.

La comunidad de Catriel lamentó la pérdida de una destacada profesional de la salud pública.

Este viernes por la mañana quedó marcada por una de las tragedias viales más estremecedoras de los últimos años en la Ruta Nacional 22 . La tragedia provocó la muerte de los cuatro integrantes de una familia oriunda de Catriel .

Se trata de Liliana Cocuzza , una reconocida médica, que viajaba junto a su hija Carina y sus dos nietos menores de edad, quienes perdieron la vida en el impacto.

El esposo de Cocuzza, Justo Pastor Gutiérrez , se encontraba fuera del vehículo acomodando el equipaje. Sobrevivió y fue trasladado al hospital de Allen , donde permanece internado en estado de shock.

La tragedia tuvo lugar en la Ruta 22 entre Allen y Fernández Oro cuando la familia viajaba a disfrutar el fin de semana largo en Las Grutas. La camioneta se había detenido en la banquina cuando una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba detrás los embistió violentamente.

La comunidad de Catriel despide a Liliana

La comunidad de Catriel, los trabajadores del Hospital Dra. Cecilia Grierson, la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, el Gobernador Alberto Weretilneck, amigos, familiares y pacientes de la reconocida médica, destacaron el trabajo incansable de Liliana Cocuzza.

liliana cocuzzo medica Liliana fue destacada como una gran profesional de la salud pública.

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto expresó “El dolor tan grande saber que se nos fue una gran profesional médica, con gran vocación de servicio frente a los usuarios de salud mental, los abuelos, referente de APS de la salita de salud del barrio Preiss”.

“Que dolor tan grande porque hoy pierdo una gran amiga, con quien compartimos muchas horas, trabajo, momentos lindos y la dicha de saber que sus hijos y nietos iban a estar mejor y progresar” indicó Salzotto.

duelo catriel La Municipalidad de Catriel decletó tres días de duelo.

“Que injusta siento que es la vida a veces en circunstancias de dolor. Te voy a recordar siempre querida Lili como esa mujer luchadora que no se detuvo nunca frente a la adversidad, resistió siempre y por el amor a tu flia y profesionalismo” agregó con dolor la intendenta.

La Municipalidad de Catriel decretó tres días de duelo

El municipio de Catriel también se expresó en redes sobre la pérdida de una gran profesional de la salud pública y una médica cálida que atendía con amor a sus pacientes. “La Municipalidad de Catriel despide con profundo pesar a la Dra. Liliana Cocuzza, médica generalista de destacada trayectoria y referente invaluable de la Salud Pública rionegrina”.

despedida salud

“Su labor humanitaria, su defensa incansable de los derechos de los pacientes y su enorme vocación de servicio dejaron una huella imborrable en cada persona a la que acompañó con profesionalismo, amor y calidez humana” indicaron.

“Con gran dolor la señora intendente acompaña a toda la Flia Cocuzza Gutierrez Fluxa ante estás irreparables perdidas afectivas , expresando su tristeza ante una gran profesional de Salud Pública y Pami. Acompañamos a su familia, colegas y seres queridos en este doloroso momento” expresaron mediante un comunicado.

Los profesionales de la salud destacaron la calidez de su trabajo

El Hospital de Catriel Dra. Cecilia Grierson lamentó la pérdida de la destacada profesional de la salud. "Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de nuestra compañera Dra. Cocuzza Liliana, ocurrido el día de hoy. Valoramos su dedicación y compromiso y el legado que dejó nuestra institución. Acompañamos con respecto y afecto a nuestro compañero Pastor Gutiérrez y a toda su familia.

zaldoso

Era tal la dedicación de Liliana a la salud pública que todavía se pueden observar publicación en redes sociales preguntando dónde atiende la doctora y la comunidad de Catriel contestando en la salita de salud del barrio Preiss, lo que demuestra que la dedicación a los pacientes y la huella que dejó en la sociedad como profesional de la salud.

El Centro Médico Privado también expresó en redes la dolorosa pérdida por el fallecimiento de la querida médica de Catriel. “Estamos consternados por la dolorosa noticia. Nuestro equipo Médico lamenta profundamente la pérdida de nuestra querida compañera, la Dra. Liliana Cocuzza y su Familia. Que Dios les otorgue paz y consuelo a su esposo e hijo. Q.E.P.D.” indicaron.