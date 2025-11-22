Tragedia de la Ruta 22 con cuatro muertos: qué pasará con el conductor de la Amarok

El responsable del fatal siniestro tendrá la audiencia de formulación de cargos. Se trata de un narco que estaba con libertad condicional.

La Ruta 22 se convirtió en el escenario de uno de los incidentes más estremecedores de los últimos años. El fatal impacto se cobró la vida de cuatro personas , dos mujeres y dos niños, tras el violento impacto de la camioneta Amarok. El conductor del vehículo, Axel Araneda tendrá la audiencia de formulación de cargos este domingo 23 en la Fiscalía de General Roca.

El responsable del trágico siniestro vial , fue identificado como Axel “Chinito” Araneda . Fuentes judiciales confirmaron a LM Cipolletti que se llevará adelante la audiencia de formulación de cargos mañana en la Fiscalía de General Roca de forma presencial a las 9.00 horas.

El fatal siniestro ocurrió pasadas las 7 de la mañana del viernes 21, en sentido Oeste–Este, sobre el kilómetro 1203 de la ruta, entre Fernández Oro y Allen , un sector de intenso caudal vehicular. La familia viajaba rumbo a la costa atlántica para aprovechar el fin de semana largo, sin imaginar que la salida se transformaría en una escena irreparable.

El minuto decisivo

Según la reconstrucción del hecho, la Ford Ecosport circulaba con normalidad cuando, por la pérdida de un bulto que era transportado sobre el portaequipaje, el conductor decidió detenerse sobre la cinta asfáltica para asegurarlo. Apenas abrió la puerta y descendió para acomodar el equipaje, la camioneta Amarok que venía detrás impactó de lleno desde atrás sin reducir la velocidad.

accidente fatal ruta 22 oro El fatal siniestro tuvo lugar en la Ruta 22 entre Allen y Fernández Oro. LM Cipolletti

La violencia del golpe fue tal que la Ecosport fue empujada varios metros hacia adelante y se incendió por completo en cuestión de instantes. Cuando el personal policial y los bomberos voluntarios arribaron al lugar, el fuego ya se encontraba totalmente declarado y fue imposible rescatar a los ocupantes.

En el interior del rodado se constató el fallecimiento de cuatro personas: una mujer mayor de edad (la abuela), una mujer que “sería su hija adoptiva” y dos niños, nietos de la mujer. El hombre que había descendido segundos antes fue trasladado de urgencia al hospital de Allen.

accidente fatal ruta 22 oro El impacto provocó que la EcoSport se incendiara rápidamente y los ocupantes del vehículo no pudieran salir.

El examen toxicológico que cambió todo

El conductor de la Amarok, presentaba múltiples golpes, pero permanecía consciente. Fue asistido y trasladado al hospital de Allen donde se le practicaron exámenes toxicológicos.

El test de alcoholemia arrojó 0,46 g/l en sangre, superando el límite permitido por la legislación vigente de Alcohol Cero y confirmando que conducía bajo los efectos del alcohol al momento del impacto.

liliana cocuzzo medica La reconocida médica generalista, Liliana Cocuzza falleció en el siniestro.

Ante el resultado, el conductor de la Amarok quedó inmediatamente detenido y a disposición de la Justicia. Interviene la fiscalía de turno de General Roca, con los fiscales Polantinos y Benatti, quienes ordenaron múltiples pericias para determinar la responsabilidad penal y la eventual acusación formal que recaerá sobre el conductor.

Las víctimas del fatal siniestro

La tragedia provocó la muerte de los cuatro integrantes de una familia oriunda de Catriel. Se trata de Liliana Cocuzza, una reconocida médica, que viajaba junto a su hija Carina y sus dos nietos menores de edad, quienes perdieron la vida en el impacto.

El esposo de Cocuzza, Justo Pastor Gutiérrez, se encontraba fuera del vehículo acomodando el equipaje. Sobrevivió y fue trasladado al hospital de Allen, donde estuvo internado.

liliana cocuzzo med La reconocida médica, que viajaba junto a su hija Carina y sus dos nietos menores de edad, quienes perdieron la vida en el impacto.

La comunidad de Catriel, la intendenta Daniela Salzotto, integrantes del sistema de salud público y privado, familiares, pacientes y hasta el Gobernador de Río Negro lamentaron la pérdida de la médica y la despidieron con dolor. Cada mensaje en las redes sociales destacó el valor humano que ponía cada día en su trabajo como profesional de la salud, quien se desempeñaba con calidez y dedicación con cada paciente.

Era tal la dedicación de Liliana a la salud pública que todavía se pueden observar publicaciones en redes sociales preguntando dónde atiende la doctora y la comunidad de Catriel contestando en la salita de salud del barrio Preiss, lo que demuestra la dedicación a los pacientes y la huella que dejó en la sociedad como profesional de la salud.