Patricia Bullrich presentó a la nueva Ministra de Seguridad

A través de un comunicado en sus redes sociales, la senadora electa le dio la bienvenida a quien la reemplazará en el cargo. Además, se conoció el sustituto de Luis Petri en Defensa.

El próximo 10 de diciembre, la actual Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dejará vacante su cargo para asumir como senadora nacional. En ese contexto, anunció mediante un comunicado en sus redes sociales quien será la persona que quedará a cargo del Ministerio tras su salida.

Se trata de Alejandra Monteoliva , quien actualmente ocupa el cargo de secretaria de Seguridad de la Nación. "Hoy me toca compartirles que @AleMonteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional", inició en la publicación.

"Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa . En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia", celebró Bullrich y agregó: "Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia. Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad".

Además, dedicó unas palabras a Milei y a la gestión que lleva adelante el actual gobierno: "Agradezco al Presidente @JMilei por confiar en vos y por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga. Con el liderazgo del Presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien".

"Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa", concluyó el comunicado.

Quién es la futura Ministra de Seguridad

Monteoliva es oriunda de la provincia de Córdoba. Se recibió de politóloga en la Universidad Católica de Córdoba y magíster en Gestión del Desarrollo por la Universidad de los Andes de Colombia.

En 2013 se desempeñó como ministra de Seguridad de su provincia y, más tarde, en 2020, trabajó como asesora en políticas de seguridad para el municipio de Vicente López. En junio de 2024 se incorporó al Ministerio de Seguridad encabezado por Bullrich.

Tras el comunicado en redes, la futura Ministra no tardó en responder: "Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden. Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con decisión, con resultados concretos y con una convicción que no se negocia".

"Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la 'doctrina Bullrich'. Vamos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país", agregó.

Más cambios en el gabinete: quién reemplaza a Petri

El presidente Javier Milei anunció que quien asumirá como ministro de Defensa será Carlos Presti, el actual jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Carlos Alberto Presti- ministro de Defensa

"Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas", destacaron desde el Gobierno.