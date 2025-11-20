Patricia Bullrich anunció la "edición limitada" de los DNI con su firma

Con una gráfica especial digna de un "Cyber Monday" o alguna fecha comercial especial, habló sobre la edición limitada de los DNI argentinos.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , realizó este jueves un posteo poco habitual en sus redes sociales. Con una gráfica especial digna de un "Cyber Monday" o alguna fecha comercial especial, advirtió a sus seguidores que se terminó la "edición limitada" del DNI con su firma.

"DNI: BULLRICH VERSION. EDICIÓN LIMITADA. SIN STOCK", escribió Bullrich. Y siguió: "Si la última semana te hiciste un DNI nuevo , lo vas a tener firmado por mí ". Este inusual posteo resultó ya que días atrás, el área encargada entre otras cosas de imprimir los DNI de los argentinos, había sido traspasado al ministerio de Seguridad.

Este cambio sólo duró una semana , ya que luego de una reunión entre el jefe de Gabinete Manuel Adorni y Diego Santilli, ministro del Interior, se resolvió que regrese a la órbita que ahora maneja el ex diputado del PRO.

EDICIÓN LIMITADA

SIN STOCK



Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí.



Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima.



Ahora le toca al Colo. pic.twitter.com/ktDQLgGa6s — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 20, 2025

Tras contar que los últimos DNI emitidos llevan su firma, a los que definió como una "edición limitadísima", remató con un mensaje irónico: "Ahora le toca al Colo", en referencia al ministro del Interior, Diego Santilli.

Los cambios que había sufrido RENAPER

El pasado 11 de noviembre, el Gobierno publicó un decreto donde traspasó las funciones del RENAPER al Ministerio de Justicia. El movimiento generó discusiones internas en Casa Rosada, ya que quitaba atribuciones a Diego Santilli a pocas horas de haber asumido en su nuevo cargo.

Además, las voces críticas también aseguraron que el cambio reflejaba una caída en la autonomía del ente encargado de realizar los documentos y pasaportes de los argentinos. Incluso, algunos gremios indicaron que la última vez que el control de los datos de las personas estuvo en manos de Seguridad fue durante la última dictadura cívico-militar.

Renaper y Deportes quedan bajo la órbita de Diego Santilli

Este jueves, el presidente Javier Milei ordenó a través del Boletín Oficial la devolución del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Secretaría de Deportes al ámbito del Ministerio del Interior a cargo de Diego Santilli.

Esta decisión se enmarca dentro de la reorganización del Gabinete Nacional. La semana pasada se había realizado el traspaso de ambos organismos a la órbita del jefe de Gabinete Manuel Adorni, aunque ahora se dio marcha atrás esta transferencia.

Desde el gobierno atribuyeron esas modificaciones iniciales a "un error", en medio de la reorganización del organigrama. A través del decreto 825/2025 publicado en el Boletín Oficial, se oficializó el nuevo traspaso del RENAPER y Deportes a la órbita original.

A cargo del ministro Santilli también quedarán la interlocución formal con el Poder Legislativo y la conducción integral de la política deportiva nacional, abarcando alto rendimiento, deporte amateur y recreación.

El texto oficial también actualiza las funciones del Ministerio de Seguridad Nacional, que mantendrá bajo su órbita la Dirección Nacional de Migraciones, los controles fronterizos, la seguridad aeroportuaria y la coordinación de políticas en materia criminal, fuerzas policiales, inteligencia y manejo del fuego.

Estos acuerdos quedaron asentados tras varias reuniones de equipos, donde se definió que la administración libertaria avance en la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que encabeza Daniel Scioli, y en la repartija de las estructuras.