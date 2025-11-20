Rolando Figueroa designó un nuevo nombre para su Gabinete

Ocupará el cargo de Secretario del Interior. Se suma a los últimos movimientos que el gobernador hizo puertas adentro del Ejecutivo.

El gobernador Rolando Figueroa designó a un nuevo integrante para su gabinete, que tendrá el cargo de secretario del Interior de la provincia. Se trata de Gustavo Coatz, que venía desempeñándose como delegado de la región Alto Neuquén.

“Desde diciembre, Gustavo Coatz asumirá como secretario del Interior y será la voz del gobierno en el territorio, acompañando de cerca a cada comunidad”, señaló Figueroa en su cuenta de la red social X.

“Conoce el Alto Neuquén, conoce su gente y sabe cómo trabajar con ellos, porque lo hizo todos estos años con compromiso y cercanía. Estoy convencido de que lo que logró en el norte podrá replicarlo en toda la provincia”, indicó el mandatario provincial.

Además de su tarea como delegado de la región Alto Neuquén, cargo en el que fue designado cuando Figueroa decidió la regionalización de la provincia, Coatz había sido candidato a senador suplente en la lista de la Neuquinidad para las últimas elecciones del 26 de octubre.

Movimientos

La designación del flamante secretario del Interior se suma a los movimientos, con salidas, incorporaciones y cambios de funciones, que Figueroa viene realizando en su gabinete.

La última había sido la de Joaquín Perrén, también ex candidato de la Neuquinidad, en este caso a diputado nacional, que ahora va a presidir la Agencia de Innovación y Desarrollo (ANIDE).

A su vez, la semana pasada Leticia Esteves juró como ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, lo que dio lugar a más cambios: Gustavo Fernández Capiet pasó de ser ministro de Turismo a ser presidente de NeuquénTur e Hipólito Salvatori pasó a ser Secretario de Ambiente y Recursos Naturales.

Se espera que al menos se dé un cambio más en el gabinete provincial, ya que Julieta Corroza dejará un ministerio vacante a partir del 10 de diciembre. Aunque no está confirmado, se especula que el área de Gobiernos Locales, que regula la relación de Provincia con los intendentes y requiere de un funcionario de confianza del gobernador, quedará bajo la órbita de Ousset, mientras que las áreas más asistenciales, como Mujeres o Desarrollo Humano, podrían quedar bajo otro liderazgo.