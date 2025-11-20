Desde $12.900: cadena uruguaya vende ropa a precios increíbles en Argentina

La empresa llega con la colección verano 2026, una oportunidad única para renovar tu guardarropa con poca plata.

Con cuatro locales en Argentina, la reconocida cadena de ropa seguirá su expansión en el país, prevee nuevas aperturas en Bahía Blanca, Mendoza, Rosario, entre otras ciudades.

En plena temporada primavera-verano hay una buena noticia para los amantes de la moda, ya que una cadena de ropa uruguaya desembarcó en la Argentina y ofrece ropa barata , ideal para renovar el guardarropa.

Se trata de Indian que hace pocos días abrió su tercer local en la Ciudad de Buenos Aires y el cuarto en Argentina. Es reconocida como la principal cadena de retail de Uruguay , pertenece a la empresa Chic Parisier , en el país vecino cuenta con 48 tiendas y tiene 3 locales en Paraguay.

La empresa desembarcó en Argentina a finales de 2024 con una tienda en la peatonal Florida al 629, este año inauguró en junio una tienda de 900 metros cuadrados en la ciudad de Córdoba y luego siguió con la apertura de su mega tienda bajo el concepto Market en Florida y Perón. En una esquina emblemática, donde estaba Falabella, instaló un piso con ropa de dama, el subsuelo está dedicado a Home y un primer piso con hombre, niño y mujer.

Indian

El nuevo local de la avenida Cabildo, ubicado a una cuadra de Juramento, es una tienda muy similar a la de Florida 629. A diferencia del formato Market de la ex Falabella, en Belgrano no se consiguen prendas tan económicas como en el formato de Perón y Florida.

En Belgrano hay sólo ropa para dama, Indian explicó que espera poder sumar en breve su sector Máximo con ropa para hombre e Intima con lencería femenina. Por lo pronto, hay para mujeres de todas las edades, desde más jóvenes hasta mayores.

La tienda está abierta de lunes a sábado de 9:30 a 21 horas y los domingos de 12 a 20 horas. Se puede pagar en 3 cuotas sin interés y en 6 cuotas sin interés si la compra mínima es de $120.000. No hay promociones bancarias.

La curva de talles de Indian va del XS al XL y tiene pantalones del talle 36 al 50. Si bien Indian ofrece talles Plus Size con ropa hasta el XXXL, se los puede encontrar más fácil en el local de Florida 629 que en el de Belgrano.

Los increíbles precios de la ropa

En la nueva colección presentada los colores de la temporada son blanco, beige y mucho jean. Hay que tener cuidado porque la mayoría de los percheros, no todos, anuncian con carteles precios en letra grande y no corresponden a las prendas colgadas. Lo que puede hacer que alguna distraída compre sin mirar la etiqueta del producto.

Indian....

Se pueden encontrar en las mesas centrales remeras desde $14.900 a $39.900, shorts desde $29.900 y musculosas desde $12.900 pero pueden escalar hasta los $35.900. Esos son algunos de los productos más económicos, junto con pantalones oxford de $35.900. Hay camperas simil cuero desde los 85.900 pesos.

Los vestidos se consiguen desde los $40.000 ya sean de jean o de telas más livianas de colores y estilo batik. Hasta venden camperas de jean con largos flecos a $55.900. Se pueden conseguir un body por $25.900.

Las bikinis se venden las dos piezas por separado, un corpiño puede costar desde $18.900 hasta $25.900, mientras que la parte de abajo ronda entre los $15.900 y $18.900. O sea que se puede conseguir una bikini por $35.000, mientras las mallas enterizas se encuentran desde los $30.000.

Próximas aperturas de Indian en Argentina

El cronograma de próximas aperturas incluye cuatro más. La quinta apertura es el miércoles en Palmares Mall de Mendoza, luego seguirá la sexta apertura en CABA en avenida Santa Fe entre Ayacucho y Junín. Será una tienda de 1.200 metros cuadrados que abrirá a mediados de diciembre y tendrá sectores para dama, hombre, Home y lencería.

Indian..

Las siguientes aperturas serán en Bahía Blanca en Chiclana y Belgrano, en Mar del Plata en avenida San Martín y Corrientes y le sigue Mendoza centro, otro local en avenida San Martín y Junín donde abrirán un nuevo Indian Market como el outlet de Perón y Florida, el formato con los precios más convenientes.

En total abrirán 8 locales en 2025 a los que se suma la tienda online. Para marzo de 2026, se espera el desembarco en la ciudad de Rosario.