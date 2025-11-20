Perros pateados y apuñalados: los dos casos de crueldad animal que desataron la furia

Los violentos ataques quedaron registrados por las cámaras de seguridad y desencadenaron en una denuncia en la justicia. IMÁGENES SENSIBLES.

Uno de los perros cayó al suelo y comenzó a convulsionar tras el ataque.

La ciudad bonaerense de Junín atraviesa días de indignación y sorpresa tras dos episodios de violencia contra perros en la vía pública . Los hechos ocurrieron con menos de diez días de diferencia y obligaron a una intervención inmediata de la Policía, la fiscalía y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

En uno de los ataques, un hombre apuñaló a un Shar pei sin provocación previa. En el otro, un Yorkshire fue pateado con fuerza por un desconocido, lo que le provocó convulsiones y una internación de urgencia.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad despertaron un rechazo generalizado. El intendente Pablo Petrecca expresó su repudio y remarcó que la respuesta institucional fue rápida y coordinada.

perros Los ataques contra perros encendieron una reacción inmediata de la comunidad.

El ataque al Yorkshire: una agresión sin sentido en plena vereda

El primer episodio ocurrió el 9 de noviembre, cerca de las 14, en la intersección de Derqui y Gandini. La dueña del perro, una mujer de 63 años, observó después en imágenes del COM que un hombre que caminaba por la zona le dio una patada brutal al Yorkshire, sin intercambio previo ni motivo aparente.

Los videos de crueldad animal por los que detuvieron a dos hombres en Junín tras apuñalar y patear a perros Los videos que muestran la violencia hacia los perros.

El animal cayó al suelo y comenzó a convulsionar. La mujer lo trasladó de inmediato a una clínica veterinaria, donde quedó bajo observación. La denuncia fue radicada ese mismo día en la Comisaría 1°, acompañada por el registro fílmico.

En el hecho intervino la UFI N°6, a cargo de la fiscal María Fernanda Sánchez, que dictó actuaciones bajo la Ley 14.346 por malos tratos y actos de crueldad hacia animales. El acusado, identificado como M.A.C., de 43 años, fue reconocido por las cámaras y aprehendido horas después. Quedó imputado y sometido al proceso judicial.

El intendente Petrecca utilizó sus redes sociales para difundir la noticia y agradecer la intervención de los equipos de seguridad. En su mensaje destacó que “Brunito”, el perro, se encuentra mejor, y reafirmó: “Con los animales, no”.

El apuñalamiento del Shar pei: un ataque directo y premeditado

El segundo caso se conoció el lunes siguiente. Personal del SCP Junín aprehendió a un joven de 26 años, identificado como G.L.H., acusado de herir con un arma blanca a un perro de raza Shar pei, propiedad de una mujer de 64 años. El ataque ocurrió en la vía pública, en la zona de Falucho al 550, en pleno horario de la tarde.

Los videos de crueldad animal por los que detuvieron a dos hombres en Junín tras apuñalar y patear a perros

En las imágenes incorporadas a la causa se observa que el agresor se acercó al perro de manera pasiva, sin gestos hostiles, y cuando estuvo a centímetros del animal lo atacó en la zona delantera derecha con un arma blanca. El can cayó al piso y fue asistido de inmediato por vecinos.

La UFI N°8, a cargo del fiscal Martín Laius, avaló el procedimiento policial y ordenó tareas de investigación, incluida la revisión de cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho. El agresor quedó detenido en la Comisaría 2ª, donde permanece alojado por sus antecedentes penales.

En relación con el estado del Shar pei, fuentes oficiales confirmaron que continúa en tratamiento veterinario y que la lesión no afectó órganos vitales.

La Justicia avanza con expedientes separados. En cada uno se aplicó la Ley 14.346, que contempla penas por maltrato y actos de crueldad animal.