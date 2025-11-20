"El día que murió Néstor Kirchner había más de US$60 millones", la confesión en la causa Cuadernos

Este jueves se lleva a cabo la tercera audiencia en el juicio por la Causa Cuadernos , en la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 brindó detalles de los aportes de los arrepentidos. Este causa tiene a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner y otros exfuncionarios de su gobierno entre los principales acusados de corrupción.

Uno de ellos es el exdirector ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, quien declaró que " el día que murió Néstor Kirchner había más de US$60 millones en Juncal", en referencia al departamento donde vivían el expresidente y su esposa.

Valijas con dólares con destino a Santa Cruz

En otro momento del repaso del testimonio de Uberti, se relató que el dinero se entregaba en el departamento de la calle Juncal y Uruguay, como también reveló que tras una conversación con Gerardo Ferreyra, " él ya me había dicho que cuando tuviera un paquete de dinero chico lo llevara al despacho de Balcarce, que si el bulto era grande debía coordinar con él, y es así como me puso en contacto con Daniel Muñoz que me recibía el dinero en la calle Juncal".

"En una ocasión -contó ante el fiscal Carlos Stornelli- subí al departamento, allí había otras valijas en el palier y en su dormitorio había muchas otras más, en el departamento en esa ocasión no había nadie, pero por referencias de Daniel Muñoz esas valijas con dinero las iba a llevar a Santa Cruz".

