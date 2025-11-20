La polémica defensa de Cristina Fernández por la causa Cuadernos con un posteo sobre el papel higiénico

La exmandataria, que está involucrada en una nueva causa por corrupción, realizó una publicación para afirmar que está todo armado.

Mientras se desarrolla el juicio por la Causa Cuadernos , la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner - quien está involucrada - decidió realizar una publicación en las redes sociales para defenderse y afirmar que se trata de una causa "armada".

En un extenso escrito, las palabras de la exmandataria llamaron la atención porque además de indicar que "Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una", dedicó un fragmento de su publicación para cuestionar la economía del país.

"Para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday… Sí, así como lo leés… Puesto número uno en compras de Mercado Libre. Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones… Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico", puntualizó.

CFK insistió en que los cuadernos que originaron el juicio "fueron adulterados"

En este sentido, se refirió así a la causa que se encuentra en pleno juicio. CFK habló entonces de "Cuadernos Truchos" e insistió en que los mismos "fueron fabricados", no escritos. Justificó esto al mencionar que la semana pasada el juez Marcelo Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, quien habría los cuadernos de las coimas al diario La Nación.

Y sumó: "dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?".

"Argentina sin Estado de derecho y con la cancha inclinada"

Sobre el final de su mensaje, Cristina cuestionó duramente que Argentina se encuentra "sin Estado de derecho y con la cancha inclinada".

Limitaron las visitas que podrá recibir Cristina Kirchner en prisión domiciliaria

Este miércoles los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner limitaron las visitas que podrá recibir en su casa en San José 1111, donde se encuentra cumpliendo su prisión domiciliaria.

Según la resolución oficial de los jueces, se dispuso que las visitas extraordinarias sean como máximo de dos horas y podrán concederse dos veces por semana.

Asimismo, indicaron que no podrán superar el límite de tres personas concurrentes para cada visita. La resolución se da después de haber circulado una foto de la expresidente con un grupo de nueve economistas, algo que desde la Justicia consideraron "una provocación".