Limitaron las visitas que podrá recibir Cristina Kirchner en prisión domiciliaria

Esta medida se da luego de que el tribunal considerara "una provocación" la reunión que mantuvo con nueve economistas.

Este miércoles los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner limitaron las visitas que podrá recibir en su casa en San José 1111, donde se encuentra cumpliendo su prisión domiciliaria.

Según la resolución oficial de los jueces, se dispuso que las visitas extraordinarias sean como máximo de dos horas y podrán concederse dos veces por semana.

Asimismo, indicaron que no podrán superar el límite de tres personas concurrentes para cada visita. La resolución se da después de haber circulado una foto de la expresidente con un grupo de nueve economistas, algo que desde la Justicia consideraron "una provocación".

CRISTINA KIRCHNER

El estricto protocolo que establecerá la Justicia para las visitas a CFK

El juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, dispuso que la ex presidenta deberá ajustarse a un régimen más estricto y, en caso de incumplimiento, podría revisarse o incluso dejarse sin efecto el beneficio.

En este sentido, aclaró que la polémica visita de 9 economistas en la vivienda no estaba permitida para que sucediera en simultáneo, sino que ese tipo de encuentros solo podrá realizarse de manera individual. A raíz de este momento, la Justicia también emitirá percibimiento por incumplimiento (una advertencia formal) por infringir la orden sobre las visitas.

foto economistas CFK Este lunes Fernández de Kirchner recibió en San José 1111 a economistas y encendió la polémica.

"Se deberá informar en cada oportunidad la fecha, hora y la cantidad de personas autorizadas para ingresar al domicilio, con el fin de garantizar un adecuado seguimiento de los ingresos y su conformidad con las pautas", indica el escrito judicial publicado este miércoles.

De esta forma, cada persona que quiera visitar a la dos veces presidenta de la Nación deberá enviarle una solicitud a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, con determinados requisitos.

La decisión de la Justicia también detalló que se mantendrá una supervisión trimestral de la ejecución de la pena y de las nuevas reglas de conducta que fijó el Tribunal.

Las críticas de Cristina Kirchner a la decisión que tomó Justicia

Minutos después de conocerse esta medida, Cristina realizó un extenso posteo en su cuenta de X. Según sentenció, "No es la foto, es la economía estúpido".

"El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI. ¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados", dijo la letrada.

En el posteo, la ex mandataria adjuntó al posteo dos imágenes en las que se junto a dirigentes de la FES y la UES y la otra es de semanas atrás, cuando recibió a los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por CABA. Según indicó, este encuentro con economistas "molestó", porque "hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI en una Argentina que, desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo".