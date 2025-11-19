Rebrote de Covid en una provincia argentina: piden volver al barbijo y las medidas preventivas

Desde el Ministerio de Salud alertaron sobre el aumento de casos en distintas localidades. Se detectaron numerosos casos en testeos espontáneos.

Ante el nuevo rebrote de Covid-19, desde la el Ministerio de Salud piden retomar las medidas preventivas.

Hay alerta en una provincia argentina por u n nuevo aumento de casos de COVID-19 en el cierre de la última semana. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano instan a la comunidad a sostener las medidas de prevención “a fin de cortar la circulación del virus y evitar que la enfermedad siga avanzando”.

La cartera sanitaria de la provincia de Formosa remarcó la necesidad de volver a implementar algunas medidas preventivas de la pandemia, como el lavado de manos frecuente, el uso de alcohol en gel, la ventilación cruzada de ambientes y la importancia de no compartir elementos de uso personal. También recomendó evitar lugares cerrados con alta concentración de personas y usar barbijo en caso de no poder mantenerse al aire libre.

Según el parte provincial, se realizaron 1.422 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, de los cuales 341 dieron resultado positivo. El índice de positividad se ubicó en el 24 %. Los diagnósticos correspondieron: 250 a Formosa capital, 19 a El Colorado, 16 a Laguna Blanca, 14 a Estanislao del Campo, ocho a Clorinda y siete a Palo Santo.

En Villa Dos Trece se detectaron seis casos; en El Espinillo y General Mansilla, cuatro; y en Guadalcázar, Ibarreta, San Martín Dos y Laguna Naineck, dos. Hubo un solo caso en El Potrillo, Las Lomitas, Posta Cambio Zalazar, Comandante Fontana y Gran Guardia.

408 casos activos de Covid 19

El parte oficial indicó que la provincia tiene 408 casos activos y que se otorgaron 164 altas médicas en la última semana. Además, señaló que no hay pacientes internados por COVID-19. El sistema de salud realizó 1.765 llamadas diarias para el seguimiento clínico de personas con diagnóstico confirmado.

variante covid

La directora de Epidemiología de Formosa, Claudia Rodríguez, confirmó que la provincia atraviesa “un nuevo incremento de contagios”, en un contexto de alta circulación viral y cambios bruscos de temperatura. En diálogo con FM Espacios, la funcionaria remarcó la necesidad de mantener los cuidados básicos, como la ventilación de ambientes, el distanciamiento y la consulta temprana ante síntomas. “Estamos ante un virus que se transmite muy rápido; cortar la cadena de contagios requiere que todos mantengamos las medidas preventivas de forma sostenida”, afirmó.

Rodríguez destacó que pese al aumento de casos, no hay pacientes internados y señaló que las personas que cursaron cuadros moderados en semanas anteriores ya recibieron el alta. También advirtió sobre la importancia de la consulta médica inmediata: “Cada persona reacciona distinto. Un mismo cuadro leve en alguien joven puede ser más complicado en un adulto mayor o en alguien con comorbilidades”.

La funcionaria explicó que, además del COVID-19, el sistema de salud mantiene vigilancia sobre otras enfermedades respiratorias que presentan síntomas iniciales similares, como influenza, bronquiolitis, varicela y virus sincicial. Desde el inicio de la pandemia hasta el domingo 16 de noviembre, la provincia registró 151.429 casos diagnosticados, con 149.593 pacientes recuperados y 1.351 fallecimientos. Rodríguez reiteró el pedido a la población: “Si aparecen síntomas como fiebre, congestión o dolor corporal, es fundamental acercarse a un hospital o centro de salud para hisoparse y recibir atención”.

La provincia de Formosa mantiene los testeos

Nueva cepa del Covid-19

Proviene de Brasil, donde autoridades sanitarias confirmaron la circulación de una subvariante que ya preocupa a nivel global: la cepa XFG, también llamada “Stratus” o “Frankenstein”.

Detectada en estados clave como Río de Janeiro, San Pablo, Ceará y Santa Catarina, esta nueva versión del virus forma parte de la familia Ómicron y fue clasificada por la Organización Mundial de la Salud como “variante bajo vigilancia”. Su nombre coloquial responde al modo en que surgió: una combinación de dos linajes distintos (LF.7 y LP.8.1.2) que convivieron en una misma persona y se fusionaron, como si se tratara de una criatura armada con retazos de otros cuerpos.

El coronavirus, bajo un microscopio. NIH.jpeg El virus del covid-19 ampliado en un microscopio. (NIH) Instituto Nacional de Salud (NIH)

Qué síntomas provoca y cómo se detecta

La variante Frankenstein presenta una ventaja de crecimiento frente a otros linajes actuales, lo que implica una mayor capacidad de expansión. Sin embargo, todavía no se estableció si causa cuadros más graves. Por ahora, los especialistas insisten en que los síntomas pueden variar de persona a persona, pero existe un rasgo que se repite en los reportes iniciales: la ronquera o pérdida de la voz, incluso con casos de afonía completa.

A eso se le suman señales conocidas del Covid, como fiebre, dolor de garganta, alteraciones del gusto y el olfato, cefalea, dificultad respiratoria y cuadros digestivos como diarrea. Estos síntomas pueden confundirse con los de una gripe común, lo que complica el diagnóstico. Por ese motivo, el número real de contagios probablemente exceda a los datos oficiales, ya que muchas personas no consultan ni se testean.