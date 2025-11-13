"Esto es persecución política con métodos de las dictaduras": Cristina Kirchner contra la causa Cuadernos
La expresidenta, que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por la causa Vialidad, también está siendo juzgada por otros hechos de corrupción. Y escribió un contundente descargo.
En el marco del juicio por corrupción que se lleva a cabo en el marco de la Causa Cuadernos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner - quien se encuentra implicada- apareció a través de las redes sociales con una extensa carta.
Desde la casa donde cumple prisión domiciliaria por corrupción en la causa Vialidad, la exmandataria afirmó que se trata de una "opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados “arrepentidos” habría que llamarlos “extorsionados”.
"Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras. Niveles de coacción contra ciudadanos nunca vistos en democracia. Y todo amparado por el bestiario judicial del macrismo: Jueces y Fiscales al servicio del poder económico, listos siempre para perseguir a la oposición política real y darle impunidad a los delincuentes de verdad… A los que endeudaron y siguen endeudando el país, mientras la gran mayoría de los argentinos cada vez tienen menos y cada vez les va peor", escribió.
"Lo vamos a repetir una y mil veces: la reapertura acelerada de los Cuadernos truchos no tiene nada que ver con la Justicia… Es agenda judicial para la distracción: SI NO HAY PAN, QUE HAYA CIRCO", afirmó.
Noticia en desarrollo.
