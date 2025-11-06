Cristina Kirchner y más de 80 acusados: empezó el juicio por los cuadernos de las coimas

La expresidenta que cuenta con arresto domiciliario, Julio De Vido y José López son los principales acusados. La audiencia es transmitida a través de Youtube.

El caso se originó en los tribunales de Comodoro Py en 2018 con los cuadernos del chofer Centeno.

Luego de varios años de investigación, este jueves comenzó el juicio oral y público por la causa de los Cuadernos . La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner , será juzgada junto a otros 86 acusados , entre exfuncionarios y empresarios.

En una decisión clave del Tribunal Oral Federal 7, el inicio del debate es transmitido en vivo por YouTube y se realizará por Zoom. Esta causa se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción en la Argentina . El caso comprende otras seis causas conexas y cada una tiene un pedido de elevación a juicio con los hechos investigados por el fiscal Carlos Stornelli.

Todo comenzó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno , quien registró detalladamente el supuesto circuito de coimas entre empresarios de la obra pública y funcionarios del gobierno durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).

Durante un mes se leerá la acusación fiscal y el Tribunal Oral Federal 7 emitió un comunicado en el que se indicó que la causa se podrá seguir a partir del 3 de marzo de 2026 también los días martes además de los jueves.

El Tribunal, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, decidieron que durante los jueves entre el 6 de noviembre y 11 de diciembre será todo lectura. Hasta que comiencen las declaraciones testimoniales, el juicio será transmitirá por Youtube del Consejo de la Magistratura.

Causa Cuadernos: cuál es la acusación que pesa contra Cristina

La fiscal general Fabiana León calificó el caso como "el paradigma de la gran corrupción". En total, serán juzgados la expresidenta, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes.

La principal acusación contra Cristina Kirchner es haber integrado una asociación ilícita que operaba desde el Poder Ejecutivo para recaudar sobornos (cohecho) de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado.

Desde Fiscalía, sostuvieron que los acusados "integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos".

El expediente elevado por el juez federal Claudio Bonadio tiene vinculación directa con la causa de los cuadernos.

A su vez, la investigación asegura que "el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos".