Cristina Fernández volverá a cobrar la pensión de Néstor Kirchner

La decisión de la Justicia fue confirmada este jueves. De cuánto era el monto del beneficio que volverá a recibir.

La Justicia ordenó este jueves al mediodía, que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelva a cobrar la pensión de quien fue su marido y presidente argentino, Néstor Kirchner .

La Cámara previsional hizo lugar a la apelación de la expresidenta, quien pedía recuperar la prestación. ANSES la había dado de baja tras la condena en la causa Vialidad.

Así, la Justicia dejó sin efecto la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva de Cristina y ahora volverá a cobrar el beneficio por ser viuda de Néstor Kirchner.

nestor kirchner

La justicia confirmó que resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina Kirchner. La decisión llegó después de una apelación que presentó en noviembre del año pasado. En ese momento, la jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, Karina Alonso Candis, había rechazado una medida cautelar que buscaba frenar la quita del beneficio.

A fines de 2024, tras confirmarse la condena en la causa Vialidad, la ANSES resolvió dar de baja dos prestaciones que cobraba la exmandataria. Por un lado, la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación por haber sido presidenta de la Nación.

Sin embargo, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restituirle la pensión de Néstor Kirchner, por lo que ahora la expresidenta volverá a cobrar la pensión como viuda del exmandatario, que hace dos años rondaba los $8 millones, aunque no recuperará la jubilación por haber sido presidenta, que sigue suspendida por la condena por corrupción en la causa Vialidad.

Cómo calcular mi jubilación ANSES 1200 x 678.png

Los argumentos de la Justicia

El fallo judicial sostiene que la suspensión del pago de las asignaciones vitalicias, fundamentada originalmente en una "falta de idoneidad moral" tras las condenas judiciales, debe ser analizada con mayor profundidad para no vulnerar derechos adquiridos. La Justicia consideró que, mientras dure el proceso, no se puede privar a la ex mandataria del cobro de este haber específico.

Cabe recordar que el Gobierno Nacional había decidido anular tanto la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner como la pensión que percibía por ser viuda del ex presidente Néstor Kirchner. El argumento oficial era que una condena penal firme por administración fraudulenta era incompatible con el cobro de un beneficio honorífico del Estado.

cristina balcon Cristina Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi, donde continúa bajo seguimiento médico tras la cirugía abdominal.

Desde el entorno de la Casa Rosada ya adelantaron que apelarán la medida de manera inmediata. Fuentes oficiales sostienen que la resolución judicial es un "retroceso" y ratificaron la postura de que los funcionarios condenados no deben percibir haberes extraordinarios costeados por los contribuyentes.