Finde largo con música, baile y cocina en Neuquén: una por una, todas las fiestas de la provincia

La provincia de Neuquén será sede de celebraciones que convocarán a miles de personas en todo el territorio.

Este fin de semana largo podrán disfrutarse una serie de fiestas populares y al aire libre en toda la provincia de Neuquén . Enterate en esta nota cuáles son, cuándo se llevarán a cabo y cómo participar de ellas.

La primera de ellas se desarrollará en Tricao Malal y es la Fiesta del Loro Barranquero . Esta localidad se prepara para vivir la 26° edición de la fiesta provincial que se celebrará del 13 al 15 de febrero y está destinada a que los asistentes puedan disfrutar de una de las fiestas más auténticas y populares del norte neuquino. Un evento imperdible que combina música, cultura, tradición y naturaleza.

El loro barranquero, ave característica de la zona, es un símbolo cultural de Tricao Malal desde 1995 y la fiesta celebra las tradiciones de los antiguos pobladores. En mapuche, el nombre de la localidad significa Corral de Loros.

FIestas populares Neuquén Fiesta del loro barranquero (1)

En esta nueva edición, se podrá degustar platos típicos como chivo al asador, empanadas y mote. El escenario contará con cantoras campesinas, grupos de danzas y artistas locales, regionales, nacionales e internacionales que deleitarán al público con cuecas, tonadas, corridos, rancheras, chacareras y chamamé.

Grilla de espectáculos:

Viernes 13: Christian Herrera, Los Mena, Los 4 Ases de la Cumbia de Chile

Sábado 14: Los MyE Cisneros, El Campero y su Conjunto, Emiliano López, Los Ruiseñores de la Frontera

Domingo 15: Matías Valdez (Uruguay), Naiara Ghent, La Brea, Ventarrón Chamamecero

Las actividades tradicionalistas incluyen desfile gaucho, destrezas criollas y jineteadas en las categorías clina y bastos, además del desafío en gurupa. El predio que alberga al escenario se encuentra parquizado y recientemente se inauguraron nuevas instalaciones de sanitarios y duchas.

FIestas populares Neuquén Fiesta del loro barranquero (2)

Los que visiten Tricao Malal por primera vez, además de disfrutar de la fiesta, van a poder apreciar su belleza natural. Rodeada de cerros y de la cordillera del Viento. La localidad ofrece paisajes únicos, como el imponente Volcán Domuyo, el cerro Palao y el Volcán Tromen.

San Patricio del Chañar se prepara para la Fiesta del Pelón

En coincidencia con el Carnaval, en San Patricio del Chañar se celebrará la 36° edición de la Fiesta Provincial del Pelón, que se realizará el 14, 15 y 16 de febrero en el predio del Estadio Municipal. El evento rendirá homenaje al trabajador rural y pondrá en valor las raíces productivas y culturales de la localidad.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán participar de una propuesta que reúne expresiones culturales, tradiciones del campo y actividades recreativas, en el marco de una celebración que forma parte del calendario festivo de la ciudad.

La programación incluye música en vivo, danzas folklóricas, destrezas criollas, un patio gastronómico y una feria de artesanos y emprendedores, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para la cultura, la producción local y el turismo regional.

Las actividades comenzarán el sábado 14 de febrero con la bendición de los frutos, seguida por las presentaciones del Ballet Terrenal, La Acústika Folk (ganadores de la sede Chañar en la 38° Fiesta Nacional del Tremen Tahuen), Danzas Urbanas, Larva Rock, Bodanny, tributo al rock nacional desde Buenos Aires, Luz del Sur, Rodrigo Javier (ganador de la sede Chañar en la 38° Fiesta Nacional del Tremen Tahuen), Matías Cárcamo y Grupo Amanecer.

Fiestas populares - Fiesta del Pelón

El domingo 15 la grilla continuará con la actuación de la Orquesta Municipal, La Yunta, Claudio Hermosilla, recitador gauchesco y ganador de la sede Chañar en la 38ª Fiesta Nacional del Tremen Tahuen, Revolución Cuarteto de La Rioja, Muros Rock, Luana y Ke Chamamé, Kathy López (ganadora de la sede Chañar en la 38ª Fiesta Nacional del Tremen Tahuen), Tomás Zacarías, Grupo Picunches y Pasión Ranchera.

La Fiesta Provincial del Pelón concluirá el lunes 16 de febrero con una jornada dedicada a las destrezas criollas, que contará con la participación del animador payador Gustavo Muñoz y del grupo musical Los Placeros del Chamamé.

Con esta nueva edición, San Patricio del Chañar volverá a ser punto de encuentro durante el fin de semana de Carnaval, convocando a la comunidad local y a visitantes de la región en una celebración que refleja la identidad y el trabajo del norte neuquino.

Para más información, los interesados pueden consultar la cuenta de Instagram de la municipalidad, @munisanpatriciodelchanar.

Copahue se mueve al ritmo del tango durante el fin de semana XXL

El Ente Provincial de Termas (Eproten) presenta una propuesta cultural y artística especial para el fin de semana largo de carnaval en el complejo termal de Copahue, que combina danza, formación y encuentros sociales en torno al tango, integrándose a la oferta turística y de bienestar del destino.

Copahue

La iniciativa, que se desarrollará del 15 al 17 de febrero, estará a cargo de los bailarines Ángel Pérez y Ailén Moccia y propone una serie de actividades abiertas tanto a quienes ya practican tango como a quienes deseen tener un primer acercamiento a esta danza. La iniciativa se realizará en espacios al aire libre y en el SUM del complejo, según las condiciones climáticas, sin suspenderse en ningún caso.

La programación comenzará el 15 de febrero con una propuesta introductoria denominada Conexión tanguera desde cero, que se realizará a las 19 en un espacio al aire libre, pensada para personas sin experiencia previa. A continuación, a las 20, se desarrollará una práctica milonguera, también al aire libre, como instancia de encuentro y participación colectiva.

El 16 de febrero, las actividades continuarán en el SUM del complejo termal. A las 20 se dictará una clase orientada a profundizar en la conexión y la musicalidad del tango, y a las 21 se realizará la Milonga KM5 – Noche de gala, concebida como una milonga popular, con espacio para el disfrute social y la participación de residentes, trabajadores del complejo y visitantes.

La propuesta concluirá el 17 de febrero con un picnic milonguero a la canasta y tandas de tango, previsto para las 13:30 en el SUM, como cierre distendido que invita a compartir un almuerzo comunitario y una experiencia de baile en el entorno natural de las termas.

Copahue tango

Esta agenda cultural se inscribe en la línea de trabajo del Eproten, que acompaña la temporada de verano con una programación continua de propuestas artísticas, culturales y formativas que se desarrollan tanto en las lagunas como dentro del complejo termal. Música en vivo, cuencos, meditaciones, danzas circulares, talleres y milongas forman parte de una oferta que invita a disfrutar Copahue desde una mirada integral que combina turismo, salud y cultura.

Durante el fin de semana largo, esta propuesta de tango se complementa con la actividad termal propia de Copahue y con la agenda regional, en particular con la realización del Caviahue Cocina, que tendrá lugar el 15 de febrero en el anfiteatro de Caviahue, fortaleciendo la experiencia turística conjunta de los destinos hermanados por el Volcán.

Para más información, los interesados pueden consultar en @termasdeneuquen

Caviahue Cocina celebra su edición de carnaval

Este 15 de febrero, el Anfiteatro de Caviahue será escenario de una nueva edición de Caviahue Cocina, el encuentro gastronómico que reúne a cocineros y emprendedores locales para celebrar la cocina patagónica, el trabajo colectivo y el espíritu comunitario de la cordillera.

FIestas populares Neuquén Caviahue cocina

La jornada comenzará a las 13 horas y se extenderá durante toda la tarde y la noche, en el marco de los festejos de carnaval, proponiendo un espacio de encuentro abierto a residentes y visitantes.

Caviahue Cocina al Fuego ofrecerá una experiencia donde el sabor, la música y el encuentro se combinan en un entorno natural único. Habrá stands gastronómicos con propuestas dulces y saladas, barra de tragos, cervezas y un fuerte protagonismo del fuego como técnica ancestral de cocción, elemento central de la identidad culinaria patagónica.

El evento contará además con música en vivo, bandas invitadas y DJ, generando un clima festivo que se extenderá hasta las 2 de la mañana, sumando celebración y cultura a la propuesta gastronómica.

La iniciativa es impulsada por un grupo de trabajadores del sector gastronómico local, que promueve el proyecto desde la pasión por la cocina y el territorio, con el objetivo de poner en valor los sabores regionales y fortalecer el trabajo colectivo.

FIestas populares Neuquén Caviahue cocina (1)

En cada edición, los participantes se reúnen para preparar y cocinar platos patagónicos, destacando los productos, las técnicas tradicionales, el uso del fuego y la identidad propia de la cordillera neuquina.

Esta tercera edición consolida a Caviahue Cocina como un evento que ya se ha convertido en un clásico del verano cordillerano, donde visitantes y residentes se encuentran alrededor de la comida, la música y la cultura local. Instagram: @caviahuecocina

La Fiesta Nacional de los Jardines ya tiene artistas confirmados

La comunidad de Villa La Angostura ya se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Jardines, uno de los eventos más representativos y convocantes del calendario cultural y turístico de la localidad, que se desarrolla como cada año en plena temporada estival con una variada propuesta de actividades para residentes y visitantes.

Esta fiesta se caracteriza por su fuerte impronta popular, ya que toda la comunidad se involucra activamente en los distintos eventos que conforman el festejo, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el trabajo colectivo que distingue a esta celebración año tras año.

Entre las actividades más destacadas se encuentra el tradicional Concurso de Jardines, verdadero motor de la fiesta, para el cual se conforman comisiones evaluadoras que recorren los distintos barrios de la localidad con el objetivo de reconocer a los mejores jardines de viviendas particulares, comercios e instituciones.

Otro de los momentos más esperados es el Desfile de Carrozas, que se realizará el sábado por la tarde sobre la avenida Arrayanes. En esta propuesta participan barrios, instituciones y asociaciones intermedias, con carrozas, arreglos florales, comparsas, niños en bicicleta, a caballo y diversas expresiones artísticas, en un clima festivo que culmina con la entrega de premios del Concurso de Jardines.

image

Los espectáculos artísticos tendrán lugar en el escenario mayor, donde durante las noches de festejos se presentarán La Mississipi y Natalie Pérez el domingo 15; Los Charros y La T y La M el lunes 16; y Los 4 de Córdoba junto a Los Nocheros el martes 17.

Además, participarán una nutrida agenda de artistas locales y regionales, entre los que se destacan la Orquesta Municipal, Osvaldo Sammaroni, Sur Banda, El Gaucho – Danza, Sembradores de Tradición Antu Peñi, Grupo de Danza Renacer, Alejo y Cía, Eric Erbin, La Funk Me Up y El Reencuentro, junto a Movimiento Raíz, Jazmines del Alba, Los Cachorros, La Marihuel, Pilar Gough, Murdock, Facu Radu, Carmen Costa Dúo, La Música de Hollywood, José Luis Giménez, Raíces VLA, Ron Zur y el Circo Caeli.

Además, durante los tres días, el predio se transformará en un espacio de stands de venta y exposición, donde empresas, artesanos y productores de la localidad y la región exhibirán y comercializarán sus productos, con una oferta gastronómica que constituye un atractivo adicional y un importante aporte económico para el desarrollo de la Fiesta, que convoca a un promedio de 10.000 en cada edición.