Tras la derrota de Fuerza Patria, Cristina Kirchner salió al balcón y bailó frente a los militantes

Los militantes se acercaron hasta el departamento donde se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria. Así fue su reacción.

La expresidenta bailó desde el balcón del departamento donde cumple prisión domiciliaria.

Tras la d errota de Fuerza Patria a nivel nacional -además de CABA y Provincia de Buenos Aires - en las elecciones legislativas de este domingo 26, un grupo de militantes se acercó hasta la casa de Cristina Kirchner, y ella salió al balcón.

La derrota de Fuerza Patria provocó malestar en algunos sectores, pero eso no impidió que la expresidenta saliera en la noche del domingo, a saludar a quienes se acercaron hasta el departamento de San José 1111, donde se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por 6 años debido a la condena por corrupción de la causa Vialidad.

Cristina salió a saludar desde su casa en Constitución tras conocerse los resultados de las legislativas, donde La Libertad Avanza (LLA) tuvo un contundente triunfo en todo el país con más del 40% de los votos.

Fue una postal inesperada, donde la exmandataria salió al balcón de su departamento y bailó al ritmo de los bombos frente a cientos de militantes que, minutos antes, se iban con bronca por la derrota electoral.

Desde temprano, la esquina de San José y Humberto Primo se transformó en el epicentro del peronismo. Los seguidores de la expresidenta llegaron con banderas y bombos. El clima era de fiesta y expectativa, pero la alegría se fue apagando a medida que los primeros resultados confirmaban la victoria de LLA, señaló TN.

Pasadas las 21.30, la militancia comenzó a desconcentrar. A las 21.45, Cristina Kirchner apareció, saludó, hizo gestos de corazón y se animó a bailar, sonriente, durante diez minutos, aunque el clima no era el más festivo.

Categórico triunfo de La Libertad Avanza en todo el país: obtuvo el 40,8% de los votos

Este domingo 26 de octubre, las elecciones legislativas 2025 en Argentina definieron cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación.

Por primera vez, se utilizó el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.

Con el 97.87% de mesas escrutadas, se confirmó el triunfo de LLA:

-La Libertad Avanza (LLA) alcanzó 9.235.696 votos, es decir un 40,76 %

-Fuerza Patria 315.509.190 votos, lo que representa un 24,31%

-Y Provincias Unidas 1.134.842, es decir un 5,00 %

A partir del 10 de diciembre, Diputados renueva 127 bancas, mientras que en el Senado serán 24 de las 72. Y hubo un triunfo contundente de LLA en todo el país que obtuvo más del 40% de votos, con el 95,76% de las mesas escrutadas.

Milei sobre los próximos dos años

Cerca de las 22.30 horas, el presidente Javier Milei dio sus primeras declaraciones tras conocerse el triunfo contundente de LLA. "Deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección y por la maravillosa elección, estrenando un nuevo sistema de votación con la boleta única, esto termina con la trampa, dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos", dijo.

"Si vieras que linda que está la Argentina y qué lindo le queda el violeta. Hoy es un día histórico para Argentina, el pueblo decidió dejar atrás cien años de decadencia, hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande", sentenció.

"Hoy el país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible destino de la Patria. Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reservista, ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que el país necesita para un despegue y hacer grande a la Argentina nuevamente", agregó.

Luego anunció: "Queremos invitar a la mayoría de los gobernadores a discutir en conjunto todos los acuerdos. Ahora si podremos traducir en leyes las consigan del Pacto de Mayo, vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta, que hoy no podemos ni imaginar. Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado, y eso quedó claro hoy".

"Le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo. Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, de la inflación, del estado inútil, de la inseguridad. Los argentinos dijeron basta al comunismo, populismo nunca más", arengó, ante los gritos de los militantes libertarios.