Elecciones 2025: las ocho provincias en las que puede cambiar el resultado por diferencias mínimas

La Justicia inició con el escrutinio final de los votos en las legislativas del domino. Quién podría ganar si se cambia el resultado.

El escrutinio provisorio de las Elecciones 2025 , que se celebraron el domingo, dejó un final abierto en al menos ocho provincias , donde la diferencia de votos fue tan mínima que el escrutinio definitivo a cargo de la Justicia, que ya comenzó, podría cambiar el ganador.

La expectativa está puesta en los votos nulos, recurridos o impugnados , que en la primera elección con Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional podrían ser determinantes para torcer un resultado.

Según Noticias Argentinas, se trata de las provincias de Chaco, Chubut, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires .

Para facilitar el acceso a la información, desde el 29 de octubre funcionarán seis terminales informáticas en la Secretaría Electoral, donde los representantes podrán consultar los datos de cada mesa a medida que sean cargados en el sistema. La resolución ordenó notificar a todas las agrupaciones políticas y poner en conocimiento a la Cámara Nacional Electoral. Se requirió, además, al Comando Electoral mantener la custodia y seguridad de la documentación y garantizar el normal desarrollo de las tareas.

Provincia por provincia: dónde puede cambiar el ganador

La Rioja (La más reñida): Provisorio: Ganó el peronismo. Diferencia: Solo 621 votos. Es la elección más peleada del país.

Santa Cruz: Provisorio: Ganó la alianza peronista (Juan Carlos Molina). Diferencia: 728 sufragios sobre La Libertad Avanza.

Río Negro: Provisorio: Ganó La Libertad Avanza (LLA). Diferencia: 2.101 votos sobre el peronismo.

Chaco : Provisorio: Ganó La Libertad Avanza (LLA). Diferencia: 4.741 respaldos. El candidato de Fuerza Patria, Jorge Capitanich, no reconoció la derrota y espera revertir el resultado. Si lo logra, Capitanich entraría como senador por la mayoría y sumaría a su compañera de lista a la Cámara Alta.

: Corrientes : Provisorio: Ganó el oficialismo provincial (gobernador Gustavo Valdés). Diferencia: 6.754 votos.

: Provincia de Buenos Aires : Provisorio: Ganó La Libertad Avanza (Diego Santilli) por 46.000 votos sobre el peronismo (Jorge Taiana). Qué puede cambiar: Si bien sería difícil que cambie el ganador, el foco está puesto en los 206.177 votos nulos. El recuento de esos votos sí podría modificar el reparto de bancas de diputados.

: La Pampa : Provisorio: ganó el frente oficialista Defendamos la Pampa de Sergio Ziliotto sobre La Libertad Avanza. Diferencia: 2.093 votos. Ambas provincias también están en la lista de distritos con resultados ajustados que aguardan el conteo final para su definición

: Chubut Fuerza Patria lleva 123.019 sufragios (30,66%) frente a 120.918 (30,14%) de La Libertad Avanza. Diferencia: 2.101 votos.



Importancia del escrutinio definitivo

El escrutinio definitivo, responsabilidad exclusiva de la Justicia Electoral, es la única instancia válida para proclamar resultados oficiales. A diferencia del conteo provisorio, realizado por el Ministerio del Interior la misma noche electoral, el recuento definitivo implica la revisión minuciosa de actas, eventuales aperturas de urnas y la resolución de todas las incidencias planteadas por las agrupaciones políticas.

En este proceso, las agrupaciones políticas tienen derecho a fiscalizar mesa por mesa, cotejar las actas, solicitar revisiones si detectan discrepancias y recurrir ante cualquier irregularidad. La presencia de fiscales y apoderados acreditados es fundamental para garantizar la transparencia y la aceptación posterior de los resultados, especialmente en contextos de diferencia mínima.

El procedimiento permite subsanar deficiencias, rectificar errores materiales y constatar la validez de los certificados de escrutinio. Solo en caso de que las inconsistencias no puedan resolverse, se procede a la apertura de urnas bajo estrictas condiciones y con control de todas las partes involucradas.