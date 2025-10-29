iPhone 17 en cuotas sin interés en Argentina: esta empresa trae el último celular de Apple, ¿cómo acceder?

La plataforma de comercio online informó que desde allí se podrán adquirir los teléfonos de la marca estadounidense. Cómo adquirirlos y cuáles son los valores estimados.

La plataforma Mercado Libre anunció que en noviembre Apple llegará al país a través de su tienda oficial. Desde el próximo mes, los usuarios de la plataforma de e-commerce podrán comprar productos de la empresa de la manzana con una propuesta que incluye financiamiento, envíos rápidos y "Compra Protegida".

Este espacio incluirá una gran variedad de productos, entre los que se cuentan los nuevos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max .

Desde la firma argentina destacaron el "entusiasmo" por la posibilidad de comercializar los dispositivos Apple y consideraron que se trata de "un hito" para la plataforma que constituye " una gran noticia para los usuarios, que ahora podrán acceder a una amplia variedad de productos de manera directa de una de las marcas más relevantes del mundo".

iPhone 17 en Mercado Libre: cómo reservar tu equipo

La tienda oficial de Mercado Libre Argentina tendrá disponible la nueva línea de iPhone 17, con la opción de acceder a planes de pago con cuotas sin interés. Para obtener más información y unirse a la lista de espera, los interesados pueden ingresar a la tienda de Apple de la plataforma de comercio online, inscribirse y recibir información sobre los plazos y condiciones de disponibilidad de los productos.

En tanto, los dispositivos de la firma estadounidense que la plataforma pondrá a la venta también estarán incluidos en el Plan de Canje de Mercado Libre, que le da la posibilidad a los usuarios de entregar el aparato que tengan en uso y recibir hasta $ 700.000 en crédito de Mercado Pago que se aplicará directamente cuando se efectúe la compra de alguno de los modelos incluidos en el programa.

"Con la combinación de la experiencia de compra única de Mercado Libre -simple, rápida y segura- y opciones de financiación flexibles, reafirmamos nuestro compromiso de seguir ampliando la oferta tecnológica en Argentina y de brindar cada vez más valor a nuestros compradores", expresaron desde el sitio de compras.

Cuál será el precio estimado del iPhone 17

Si bien los valores para el mercado argentino todavía no fueron confirmados, desde Mercado Libre adelantaron que serán “muy competitivos” y que contarán con “buena financiación”. En Estados Unidos, los precios oficiales de estos teléfonos son:

iPhone 17: U$S 799

iPhone Air: U$S 999

iPhone 17 Pro: U$S 1.099

iPhone 17 Pro Max: U$S 1.199

En Argentina, los precios estimados serian de $2.000.000 para el IPhone 17 , $2.550.000 para el iPhone Air; $2.800.000 para el IPhone 17 Pro y $2.950.000 para el IPhone 17 Pro Max.

iPhone 17. Apple presentó el nuevo iPhone 17, generando reacciones mixtas entre los seguidores, entre humor, críticas y comentarios sobre el precio.

Cuáles son las características de toda la línea iPhone 17

Esta línea de smartphones de Apple se presenta en varias versiones que apuntan a mantener "la innovación, el rendimiento y la sostenibilidad"

En este contexto, el iPhone Air cuenta con un diseño ultradelgado de 5.6 mm, pantalla de 6.5 pulgadas, marco de titanio y chip A19 Pro; mientras que los iPhone 17 Pro y Pro Max incorporan triple cámara de 48 MP y zoom óptico de hasta 8x. En cuanto al modelo estándar, cuenta con pantalla Super Retina XDR, procesador A16 Bionic, cámaras mejoradas y durabilidad reforzada.

Otra de las grandes novedades es que todos los modelos de iPhone 17 Pro inician con 256 GB de almacenamiento. En tanto, para los dispositivos de esta gama, Apple dedicó una parte importante de la presentación a los aspectos relativos a los instrumentos de fotografía y "es la primera vez que las tres cámaras principales -la principal, el gran angular y el telefoto- cuentan con una resolución de 48 megapíxeles".