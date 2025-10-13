iPhone: por qué aparece un punto verde en la parte de arriba cuando estás usando tu cámara
Apple introdujo un mecanismo para el usuario detecte que están accediendo a las funciones del celular sin autorización.
El iPhone es uno de los teléfonos inteligentes más usados del mundo. Pero muchos usuarios no conocen la totalidad de sus funciones, lo que puede poner en peligro la seguridad del celular. De hecho, pocos saben que Apple incluye un sistema que permite saber cuándo una aplicación externa está utilizando su cámara o micrófono.
En los últimos años, los hackers también aprovecharon el avance de las nuevas tecnologías para robar datos sensibles o incluso vaciar las cuentas de las víctimas. El principal método es el phishing, que consiste en el envío de un mensaje de texto o correo electrónico con un enlace que, al abrirse, descarga un virus malicioso –o malware- al aparato.
Para potenciar la seguridad, los fabricantes de smartphones diseñaron distintas alternativas para ayudar a los usuarios a detectar anomalías. En el caso puntual de Apple, desde el iPhone 14 Pro introdujo un punto verde cuando alguna aplicación está usando la cámara frontal del teléfono. También marca con una luz naranja cuando se está utilizando el micrófono.
Qué implica la aparición del punto verde en el iPhone
Isaí Estudillo, experto en tecnología, precisó que la aparición del punto verde o naranja en la pantalla del teléfono puede ser una señal de cuidado. “Ambas funcionan como un indicador que se enciende para avisar que el sistema o alguna app están usando la cámara y el micrófono o ambos juntos”, precisó en un video publicado en su cuenta @tectrace de TikTok, donde tiene más de 617.000 seguidores.
El experto remarca que es “normal” que estas luces se enciendan cuando el usuario utiliza una aplicación que requiera tener acceso al micrófono o a la cámara. Sin embargo, si cualquiera de las dos está prendida todo el tiempo, aunque no se esté usando alguna app, el iPhone podría haber sido hackeado por una aplicación infectada y estarían espiando sin el consentimiento. Esta es una clara señal de que algún delincuente pudo haber introducido un virus malicioso en el teléfono móvil.
En su video, Estudillo recomienda que las personas que noten esta señal restablezcan el celular de fábrica. Para poder ver en todo momento la aplicación que está usando la cámara o micrófono, se puede deslizar la barra de estatutos y pulsar sobre los puntos. Ahí aparecerán las apps que activan las funciones.
Cómo aumentar la privacidad del iPhone
Habitualmente, y de forma inconsciente, el usuario le otorga el permiso a distintas aplicaciones para que puedan acceder a la cámara o al micrófono del dispositivo. Esto puede revertirse, aumentando la privacidad. Para hacerlo, sólo hay que seguir los siguientes pasos:
- Ir a Configuración
- Tocar en Privacidad
- Seleccionar Micrófono y cámara
- Desactivar las aplicaciones que estén en la lista
Cómo mejorar la seguridad en general del Celular
También se pueden implementar estas recomendaciones:
- Usar un código de acceso robusto: evitar los códigos de cuatro dígitos y utilizar uno de seis o más dígitos, o un código alfanumérico complejo.
- Habilitar la verificación en dos pasos: activar esta opción para el Apple ID y otras cuentas importantes añade una capa adicional de seguridad que evita el acceso no autorizado.
- Activar "Borrar Datos" tras 10 intentos fallidos: esta opción habilita que los datos del teléfono se borren después de 10 intentos erróneos de contraseña, para que tu información se mantenga segura en caso de robo.
- Proteger la SIM: establecer un PIN o contraseña con tu operador del servicio para evitar el "SIM swapping" (suplantación de SIM), que permite a delincuentes acceder a tus cuentas interceptando tus mensajes y llamadas.
- Mantener el software actualizado: instalar las actualizaciones de iOS y de tus aplicaciones tan pronto como estén disponibles para corregir posibles vulnerabilidades de seguridad.
- Activar "Encontrar mi iPhone" en caso de robo o pérdida: permite localizar y asegurar el dispositivo. Se activa desde Ajustes-tu nombre-buscar.
Te puede interesar...
Leé más
Confirmaron el precio del iPhone 17 en Argentina: cuánto costará y qué día llega al país
¿Qué indican los puntos verdes y naranjas arriba de un iPhone o Android?
Destino destacado: el paraíso latinoamericano para tus vacaciones de verano, que recomienda la IA
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario