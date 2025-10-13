iPhone: por qué aparece un punto verde en la parte de arriba cuando estás usando tu cámara

Apple introdujo un mecanismo para el usuario detecte que están accediendo a las funciones del celular sin autorización.

iPhone: por qué tiene este punto verde en la parte de arriba

El iPhone es uno de los teléfonos inteligentes más usados del mundo . Pero muchos usuarios no conocen la totalidad de sus funciones , lo que puede poner en peligro la seguridad del celular. De hecho, pocos saben que Apple incluye un sistema que permite saber cuándo una aplicación externa está utilizando su cámara o micrófono .

En los últimos años, los hackers también aprovecharon el avance de las nuevas tecnologías para robar datos sensibles o incluso vaciar las cuentas de las víctimas. El principal método es el phishing , que consiste en el envío de un mensaje de texto o correo electrónico con un enlace que, al abrirse , descarga un virus malicioso –o malware- al aparato.

Para potenciar la seguridad, los fabricantes de smartphones diseñaron distintas alternativas para ayudar a los usuarios a detectar anomalías. En el caso puntual de Apple , desde el iPhone 14 Pro introdujo un punto verde cuando alguna aplicación está usando la cámara frontal del teléfono. También marca con una luz naranja cuando se está utilizando el micrófono.

iphone naranja El punto naranja indica que una aplicación está accediendo al micrófono del iPhone.

Qué implica la aparición del punto verde en el iPhone

Isaí Estudillo, experto en tecnología, precisó que la aparición del punto verde o naranja en la pantalla del teléfono puede ser una señal de cuidado. “Ambas funcionan como un indicador que se enciende para avisar que el sistema o alguna app están usando la cámara y el micrófono o ambos juntos”, precisó en un video publicado en su cuenta @tectrace de TikTok, donde tiene más de 617.000 seguidores.

El experto remarca que es “normal” que estas luces se enciendan cuando el usuario utiliza una aplicación que requiera tener acceso al micrófono o a la cámara. Sin embargo, si cualquiera de las dos está prendida todo el tiempo, aunque no se esté usando alguna app, el iPhone podría haber sido hackeado por una aplicación infectada y estarían espiando sin el consentimiento. Esta es una clara señal de que algún delincuente pudo haber introducido un virus malicioso en el teléfono móvil.

En su video, Estudillo recomienda que las personas que noten esta señal restablezcan el celular de fábrica. Para poder ver en todo momento la aplicación que está usando la cámara o micrófono, se puede deslizar la barra de estatutos y pulsar sobre los puntos. Ahí aparecerán las apps que activan las funciones.

iphone Apple viene de presentar su esperado iPhone 17.

Cómo aumentar la privacidad del iPhone

Habitualmente, y de forma inconsciente, el usuario le otorga el permiso a distintas aplicaciones para que puedan acceder a la cámara o al micrófono del dispositivo. Esto puede revertirse, aumentando la privacidad. Para hacerlo, sólo hay que seguir los siguientes pasos:

Ir a Configuración

Tocar en Privacidad

Seleccionar Micrófono y cámara

Desactivar las aplicaciones que estén en la lista

Cómo mejorar la seguridad en general del Celular

También se pueden implementar estas recomendaciones: