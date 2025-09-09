Apple presentó iPhone 17 y iPhone Air: características y precios de los nuevos modelos

Además de los smartphones ultrafinos, la compañía presentó nuevos auriculares y nuevos relojes. Todos los detalles.

Apple presentó este martes su nueva línea de smartphones, los iPhone 17 , con varios modelos y novedades: entre ellos, la llegada del esbelto iPhone Air , el primero de su tipo para la compañía. Además, la compañía presento el nuevo Apple Watch Series 11 y el AirPods Pro 3.

El evento se hizo en la sede central de la compañía en Cupertino, California , y estuvo encabezado por el CEO Tim Cook, quien suele oficiar de anfitrión durante los anuncios más esperados del año por fanáticos de la marca y de la industria tecnológica en general.

La presentación, titulada "Awe drops", incluyó el debut de cuatro nuevos modelos de iPhone (iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max y el flamante Air), así como actualizaciones en la línea de relojes inteligentes —Apple Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3— y la tercera generación de auriculares AirPods Pro .

1 iPhone Air es la novedad en la presentación de equipos del año de Apple

La gran estrella de la jornada fue el iPhone Air, un modelo ultrafino de apenas 5,6 mm que marca el fin de la versión Plus dentro del catálogo. Pero también hubo mejoras importantes en los Pro, que suman más potencia, nuevas cámaras y undiseño renovado.

iPhone Air

Se trata del modelo más delgado de su historia, con apenas 5,6 mm de grosor y una pantalla ProMotion de 6,5 pulgadas a 120Hz. Equipado con el nuevo chip A19 Pro y el módem C1x, es compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

Tiene una única cámara trasera de 48 MP con lente telefoto de 12 MP integrada y una cámara frontal de 18 MP con Center Stage. Solo admite e-SIM y promete batería para todo el día (hasta 40 horas de video con batería MagSafe opcional).

Está disponible en negro, blanco, dorado claro y azul cielo. Su precio arranca en 999 dólares.

iPHONE 17

El precio del iPhone 17

Además de explicar las novedades de los equipos, Apple publicó lógicamente el precio del iPhone en Estados Unidos, el país que se toma de referencia. Los precios son los siguientes para estos equipos, que estarán en venta a partir del 19 de septiembre en Estados Unidos, con la preventa comenzando este viernes.

iPhone 17 (256 GB): 799 dólares

(256 GB): 799 dólares iPhone Air (256 GB): 999 dólares

(256 GB): 999 dólares iPhone 17 Pro (256 GB): 1099 dólares

(256 GB): 1099 dólares iPhone 17 Pro Max (256 GB): 1199 dólares

Cuándo llega el iPhone a la Argentina

A diferencia de otros años, en los que la llegada oficial del smartphone de Apple al país era una incógnita (y más allá de la importación por parte de particulares), el cambio en los aranceles de importación para tecnología que definió este año el gobierno nacional aceleró la presencia de los teléfonos de Apple en el país.

Desde Maximstore confirmaron que el iPhone 17 llegará al país con una finales de octubre. En MacStation, por su parte, explican que los equipos estarán disponibles aproximadamente para mediados de noviembre.

Estos son los precios anunciados por Maximstore, teniendo en cuenta la cotización actual del dólar:

iPhone 17 $2.000.000

iPhone Air $2.550.000

iPhone 17 Pro: $2.800.000

iPhone 17 Pro Max: $2.950.000

“Por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país”, afirmó Alejandro Goldín, Gerente General de Maximstore.

AirPods Pro 3

Apple-AirPods-Pro-3-hero-250909_inline.jpg.large

Los nuevos AirPods Pro 3 incorporan sensor de frecuencia cardíaca, cancelación de ruido activa mejorada (el doble de efectiva que en los Pro 2), y compatibilidad con traducción en vivo vía iOS 26.

También traen estuche más pequeño e interactivo, y almohadillas de espuma en cinco tamaños. Mantienen el precio de 249 dólares y estarán disponibles el 19 de septiembre. Se espera una versión premium con cámara infrarroja y audio espacial mejorado para 2026.

Apple Watch Series 11

apple-watch-series-11-1757445182896

El Apple Watch Series 11 estrena alertas por hipertensión basadas en el sensor óptico de ritmo cardíaco y una nueva función llamada Sleep Score, que analiza la calidad del sueño.

Además, incorpora conectividad 5G por primera vez y ofrece hasta 24 horas de batería. Estará disponible en Jet Black, Silver, Rose Gold y Space Gray, desde 399 dólares.