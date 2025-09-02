Se confirmó la fecha oficial para el iPhone 17: cuándo se comienza a vender en EE.UU. y cuánto cuesta

Apple dio más precisiones sobre el tradicional eventual anual donde presenta sus novedades, entre ellas su nuevo celular iPhone 17 .

Se confirmó la fecha oficial para el lanzamiento del iPhone 17: cuándo se venderá en EE.UU.

Para los fanáticos de Apple , se acerca el momento tan esperado . La empresa tecnológica confirmó la fecha de su tradicional evento anual donde presentará todas sus novedades, entre ellas el tan esperado iPhone 17 , que ya tiene fecha de salida al mercado.

El encuentro tendrá lugar el próximo martes 9 de septiembre en el Steve Jobs Theater del Apple Park de California, desde las 14 hs de Argentina. Se podrá seguir en tiempo real desde cualquier parte del mundo a través de su página web, su aplicación Apple TV y su canal de YouTube, además de contar con la cobertura presencial de la prensa especializada.

Después de la gran presentación en público del martes 9 de septiembre, habrá que marcar en el calendario otras dos fechas de importancia. El viernes 12 de septiembre, los usuarios ya podrán realizar sus reservas, mientras que una semana después, es decir el viernes 19, llegará a los Apple Store y se realizarán las primeras entregas a domicilio.

iphone2 El nuevo celular de Apple tendrá diferentes líneas que se adaptarán a cada usuario.

El precio del próximo teléfono inteligente de Apple es un misterio, pero varios medios como The Wall Street Journal anticipan que toda la línea iPhone 17 tendría un aumento en relación a las anteriores, principalmente al incremento de los costos de los componentes y las tarifas impuestas por Estados Unidos a China.

Se estima una suba de 50 dólares en promedio respecto a la generación previa, posicionando al iPhone 17 como el modelo más caro de Apple hasta la fecha.

Qué se sabe hasta ahora del iPhone 17

De acuerdo a las filtraciones de medios como Applesfera, el smartphone insignia de Apple tendrá diferentes líneas que se adaptarán a cada usuario, incluyendo una nueva gama inédita hasta la fecha:

iPhone 17 estándar: sustituye al iPhone 16 y vendrá en un tamaño similar de 6,1 pulgadas. Características técnicas: procesador Apple A19, memoria de 8GB, almacenamiento de 128 GB, 256 GB y 512 GB, cámara frontal de 24 MP, cámara trasera principal de 48 MP y gran angular de 48 MP, sistema operativo IOS 26, conectividad Wi-Fi 7, 5G con chip C1, Bluetooth 5.3 y USB-C (USB 2.0), y Face ID.

iPhone 17 Air: apunta a ser el sustituto de la actual gama 'Plus' con algunos cambios, como su mayor tamaño. Se espera que sea uno de los iPhones más delgados de la historia. Justamente por su diseño, también podría ser el iPhone básico más caro. Características técnicas: pantalla de 6,6 pulgadas, procesador Apple A19 Pro, memoria de 12 GB, almacenamiento de 128 GB, 256 GB y 512 GB, cámara frontal de 24 MP, cámara trasera de 48 MP, sistema operativo IOS 26, conectividad Wi-Fi 7, 5G con chip C1, Bluetooth 5.3 y USB-C (USB 3.0), y Face ID.

iPhone-air.jpg el iPhone Air seria el celular más delgado en la historia de Apple.

iPhone 17 Pro: la versión pequeña del iPhone de mayor gama, como sustituto del iPhone 16 Pro y con panel de 6,3 pulgadas. Características técnicas: pantalla de 6,6 pulgadas, procesador Apple A19 Pro, memoria de 12 GB, almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB, cámara frontal de 24 MP, cámara trasera principal de 48 MP, gran angular de 48 MP y teleobjetivo de 48 MP, sistema operativo IOS 26, conectividad Wi-Fi 7, 5G con chip C1, Bluetooth 5.3 y USB-C (USB 3.0), y Face ID.

iPhone 17 Pro Max: apuntado como el mejor smartphone de Apple del año. Será el sustituto del iPhone 16 Pro Max y vendrá en un tamaño de 6,9 pulgadas. Características técnicas: pantalla de 6,9 pulgadas, procesador Apple A19 Pro, memoria de 12 GB, almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB, cámara frontal de 24 MP, cámara trasera principal de 48 MP, gran angular de 48 MP y teleobjetivo de 48 MP, sistema operativo IOS 26, conectividad Wi-Fi 7, 5G con chip C1, Bluetooth 5.3 y USB-C (USB 3.0), y Face ID.

Qué otras novedades se anunciarían en el evento de Apple

Además de presentar su nueva línea de celulares, la “empresa de la manzanita mordida” también anunciaría novedades para sus relojes inteligentes, entre ellas el lanzamiento del Apple Watch Series 11, el Ultra 3 y la renovación del modelo SE.

apple Así fue la invitación de Apple a su evento.

Además, se darían a conocer las versiones finales de los sistemas operativos presentados en la última conferencia: iOS 26, watchOS 26 y macOS 26, que estarían disponibles poco después del evento para los dispositivos compatibles.

Una de las principales incógnitas es el lanzamiento de los AirPods Pro 3, aunque en este caso no hay versiones firmes que sostengan su llegada para este año.