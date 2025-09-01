Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este martes 2 de septiembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 2 de septiembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este martes 2 de septiembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Ser amigos, además de amantes, une a la pareja. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Haga ejercicio.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Su poder de seducción aumenta, elija bien. Trate de ahorrar un poco más. En la reunión de trabajo estará brillante. Para que desaparezcan esas molestias, duerma más.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Reserve hoy ese fin de semana a solas con su pareja. Una ayuda inesperada le saca del agobio económico. Intente ser más regular en su trabajo. Sus manos necesitan hidratación, no las descuide.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

No es buen día para hacer locuras amorosas. No malgaste sus ahorros. Pequeña contrariedad de tipo profesional. Procure mantenerse en un peso adecuado.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Vivirá maravillosos momentos románticos. Suerte en el día de hoy en todo lo relacionado con la economía. No sea pesimista, en el trabajo también hay baches. Se va a encontrar muy saludable.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Alguien está intentando jugar con sus sentimientos. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. Día para decidir su futuro profesional. Visite al especialista para vigilar esas molestias.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Necesita romanticismo en su vida, hágalo saber. Si estudia sus gastos, pronto puede tener ahorros. Cuidado, está trabajando demasiadas horas seguidas. Pequeñas molestias con los gases.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Quizás discuta con su pareja. Llegan gastos inesperados. Lucidez en todos los problemas que el trabajo le plantea. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. No actúe a la ligera en esa posible inversión. Tareas muy estimulantes en el trabajo. Dedique más tiempo para sí mismo y se encontrará mejor.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Pida ayuda para solucionar sus problemas de pareja. Buen momento económico. Pequeñas preocupaciones en su entorno laboral. Nervioso y depresivo, caerá en un pesimismo momentáneo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

La necesidad de cariño le hace llamar la atención de sus amigos. Si posee acciones en bolsa, no corren buenos vientos. Sus jefes vuelven a confiar en usted, aprovéchelo. Cuidado con su tensión.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Día de inestabilidad sentimental. Su política de ahorro da sus frutos. Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo. Relájese, tiene que huir de la crispación.