Cortarlas fuera de temporada puede hipotecar su belleza y causar un daño irreparable en todo el año. Las recomendaciones.

Esperando la primavera: estas 5 plantas no hay que podarlas en septiembre o generarás un daño irreparable

Septiembre marca la llegada de la primavera . Con ella, los jardines se convierten en un espectáculo de colores y aromas , motivando a los amantes de la botánica a intervenir con podas y retoques . Sin embargo, los especialistas en la materia advierten que no todas las plantas deben recibir este tratamiento en esta época.

El error más común es pensar que la poda en septiembre favorece siempre un mejor desarrollo y una floración más abundante . La realidad es que, en el caso de algunas especies, el resultado puede ser exactamente el contrario : pérdida de botones florales, debilitamiento de la estructura vegetal e incluso la aparición de enfermedades.

Entre las plantas más sensibles se encuentran las amelias, las azaleas, las hortensias, las magnolias y los rododendros. A continuación, las características de cada una:

Podar una planta fuera de su temporada puede hipotecar su futuro.

Amelias : suelen florecer en invierno y principios de primavera. Intervenir en este momento significa interrumpir un proceso que ya está en marcha.

: suelen florecer en invierno y principios de primavera. Intervenir en este momento significa que ya está en marcha. Rododendros : como las amelias, también preparan sus flores con anticipación. Si se podan en septiembre, se pierde el espectáculo de sus colores.

: como las amelias, también preparan sus flores con anticipación. Si se podan en septiembre, de sus colores. Azaleas : ya formaron sus botones florales durante el invierno. Una poda en septiembre implica cortar justamente las yemas que darán las flores en pocas semanas.

: ya formaron sus botones florales durante el invierno. Una poda en septiembre implica en pocas semanas. Hortensias : son particularmente sensibles. La mayoría de las variedades florecen en ramas que se formaron la temporada anterior, por lo que si se cortan ahora, se elimina la posibilidad de tener flores en la primavera y el verano. La recomendación es esperar hasta después de la floración, generalmente en otoño, para podarlas de forma controlada.

: son particularmente sensibles. La mayoría de las variedades por lo que si se cortan ahora, se elimina la posibilidad de tener flores en la primavera y el verano. La recomendación es esperar hasta después de la floración, generalmente en otoño, para podarlas de forma controlada. Magnolias: su delicadeza es aún mayor. No solo producen sus flores a principios de primavera, sino que también presentan un sistema de brotes muy sensible a las heridas de poda. Cortarlas en septiembre puede provocar no solo la pérdida de flores, sino también daños permanentes en su estructura.

Cuándo es recomendable podar estas especies

plantas-soñar.jpg Los especialistas recomiendan informarse sobre las características de cada planta antes de podarla.

Los especialistas recomiendan respetar los tiempos naturales de cada especie. En general, la regla es esperar a que termine la floración para intervenir. Así, la planta ya habrá cumplido su ciclo y podrá dedicar su energía a generar nuevos brotes.

Amelias : después de la floración invernal, hacia fines de primavera.

: después de la floración invernal, hacia fines de primavera. Azaleas y Rododendros: inmediatamente después de la floración, sobre el cierre de la primavera.

inmediatamente después de la floración, sobre el cierre de la primavera. Hortensias: al final del verano o comienzos de otoño, evitando eliminar ramas que darán flores la temporada siguiente.

al final del verano o comienzos de otoño, evitando eliminar ramas que darán flores la temporada siguiente. Magnolias: lo ideal es limitarse a podas mínimas, retirando solo ramas secas o dañadas, y siempre después de la floración.

Cuáles son los riesgos de la poda fuera de temporada

Podar fuera de temporada puede hipotecar la belleza del jardín durante toda la temporada. Muchas veces, la ansiedad por “ordenar” las plantas termina jugando en contra. La jardinería exige paciencia y respeto por los tiempos de la naturaleza.

Los especialistas insisten en que la mejor forma de cuidar a las plantas es observarlas: identificar cuándo florecen, cuándo producen nuevos brotes y en qué momento inician su reposo vegetativo. Esa lectura del entorno permite actuar de manera más consciente y evitar errores que se pagan con la pérdida de flores durante todo un año.

soñar-plantas.jpeg No todas las plantas deben recibir el tratamiento en primavera.

Podar en el momento equivocado no solo afecta la floración, también puede generar otros problemas: