Los especialistas en moda aseguran que será lo más popular del verano. En detalle, cómo combinarlo con otras prendas.

Regresan los jeans cigarette de los 80: la tendencia vintage que conquistará la temporada Primavera-Verano 2025

Si hay una característica que marca al mundo de la moda e indumentaria es que nada deja de utilizarse por completo y todas las prendas pueden volver a tener su valor con el paso del tiempo como vintage . Siguiendo esa línea, hay un pantalón que vuelve a ser tendencia de cara al verano 2026 : regresan los jeans cigarette de los 80 .

Esta prenda se impuso en las pasarelas y en las principales colecciones de moda de la temporada primavera-verano en Europa (como Diesel, Coach y Bally que ya presentaron sus propias versiones) y se prepara para ser tendencia a inicios de 2026. Se trata de una alternativa que modelos e influencers lucieron en esta época, dejando de lado a las opciones oversize.

Los jeans cigarette que fueron tendencia en los 80 llegan con su versión moderna, con cortes ceñidos y caídas amplias . Su nombre surgió por la forma de su pernera (la parte del pantalón que va desde la cintura hasta el tobillo), que permite lucir una silueta slim y corte recto desde la rodilla hasta el tobillo.

Este tipo de jean es una opción intermedia entre los mom jeans y los skinny, ya que es un punto medio entre pantalones sueltos y ajustados, con un corte entallado, pero no tan al cuerpo como los skinny. Como resultado, las piernas lucen más largas y se mantiene un estilo elegante. Ahora, este pantalón ofrece opciones desde los clásicos azul índigo hasta los deslavados y estampados.

A su vez, también se diferencia de los oversize, que son muy amplios y con largas caídas. Si bien también es una prenda relajada desde la cintura hasta los pies, es menos ancho y permite combinar looks de día y de noche. Los especialistas de moda e indumentaria recomiendan combinarlo con outfits tanto de día como de noche.

El origen de este corte de pantalones surgió en la década de los 50 y 60, con personalidades destacadas de la época como Audrey Hepburn y Brigitte Bardot luciéndolo en diferentes eventos. Aquellas primeras versiones se combinan, principalmente, con un suéter ajustado y camisas básicas.

Ahora, las versiones modernas que se popularizaron en el verano europeo lucían jeans cigarette rotos con el ruedo doblado y remera blanca con escote en V y una campera de piel.

¿Cómo combinar los jeans cigarette de los 80 con otras prendas?

Otras opciones que se impusieron en las colecciones de moda en los últimos meses fueron los jeans de corte recto con blazer y botas, un look que se asemeja a los que portaba la princesa Diana en su época.

Siguiendo esa línea, otro outfit muy popular fue combinando los jeans cigarette con remera básica y saco oversize, que ofrece un estilo amplio que mezcla un tono clásico, mezclado con una opción elegante y más relajada de lo normal.

Asimismo, otros optan por mantener la formalidad y la elegancia con una remera lisa con cuello redondo, acompañada con un abrigo cardigan de tonos sobrios y unas zapatillas blancas.

Los expertos en moda aconsejan optar por colores neutros y elegantes, como el marino, beige, gris, blanco y negro, y tejidos de calidad (algodón, lana o seda) para mantener el estilo clásico y formal. En cuanto a los accesorios, se puede acompañar con un cinturón, un reloj clásico y un bolso.

Por su parte, otros prefieren un estilo mucho más relajado, con jeans cigarette con una camisa sobre una remera básica, un blazer al cuerpo y sandalias, ideal para salidas urbanas y relajadas.

Esta prenda vintage también es ideal para utilizarla con zapatos de tacón ancho, suéteres básicos y un blazer negro, logrando un resultado sobrio, clásico y refinado, con looks que recuerdan a la época de los 80 donde se impuso como tendencia.