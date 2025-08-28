Especialistas explicaron qué hay detrás del uso constante de esta herramienta. Desde la comodidad hasta la necesidad de evitar el contacto directo.

Esto es lo que significa que una persona siempre mande audios de WhatsApp, según la psicología

Los audios de WhatsApp despiertan amores y odios por igual. Ahorran tiempo, evitan que redactemos largos textos y ayudan a transmitir sentimientos con más claridad que las palabras escritas. Pero a la vez pueden ser un “plomo” por su duración y muchas veces el lugar en el que nos encontramos condiciona que podamos escucharlos.

La ambigüedad de la vida, en algunas oportunidades, nos pone de un lado y, en otras, del otro. Ahora, la psicología buscó darle una explicación a por qué hay personas que recurren todo el tiempo a esta herramienta y cómo pueden terminar afectando sus vínculos.

Detrás del uso constante de las notas de voz hay una explicación mucho más compleja que la simple comodidad. Según el reconocido psiquiatra y psicoanalista José Eduardo Abadi , lejos de “facilitar las cosas”, estos mensajes “ evitan acercarse, mostrarse, recibir”.

WhatsApp audio almacenamiento.png Los audios de WhatsApp ahorran tiempo y ayudan a transmitir emociones.

“De alguna manera, el audio da la seguridad de que estoy presente, que hablo, pero sin el riesgo que me produce el encuentro sincrónico. Así se arma una especie de escena de espontaneidad, pero en realidad se mantiene una distancia que afecta a la intimidad”, aseguró.

Para Abadi, utilizar esta herramienta en exceso está vinculado a la necesidad de controlar la situación y en diálogo con Infobae marcó la diferencia con la llamada tradicional. “Se trata de tener la seguridad de que el otro quiere recibir mi mensaje, quiere saber de mí, algo así como una garantía de aceptación. Entonces mando un audio porque de esa manera siento que controlo el alcance de lo que digo y que me expongo mucho menos que si hablara en directo”, sostuvo.

El profesional también destacó que este sistema le brinda más seguridad al emisor, ya que “permite corregir, borrar y volver a intentar hasta encontrar la forma adecuada de expresarse, dando la posibilidad de filtrar lo que se dice”.

Audios de WhatsApp portada.jpg Para los profesionales, los mensajes de voz “evitan acercarse y mostrarse”.

De la practicidad a los problemas para comunicarnos

Los audios de WhatsApp están profundamente relacionados con la personalidad y las necesidades de comunicación de cada persona. Mientras algunas los ven como una herramienta para ahorrar tiempo y expresar emociones, otras los perciben como una interrupción o una carga adicional en su rutina diaria.

En un estudio publicado por el diario español La Razón, el doctor en Psicología Flavio Calvo marcó las ventajas y las desventajas de la herramienta, a la que calificó como “conveniente y eficiente”.

“La gente siente que puede dejar grabado lo que necesita sin interrumpir al otro, sin tener que coordinar un horario. Es una forma de optimizar el tiempo y de asegurarse de que el mensaje llegue cuando el interlocutor pueda escucharlo. Esa posibilidad de no depender de la disponibilidad inmediata del otro genera alivio, porque organiza la agenda personal y evita fricciones”, señaló.

Mensajes audios WhatsApp Los audios optimizan el tiempo y dan la seguridad de que el mensaje llegue.

Sin embargo, más allá de la comodidad, el experto remarcó que no siempre mejoran la comunicación e hizo foco sobre la función que permite modificar la velocidad de los audios. “Esto en un punto evidencia problemas que como sociedad se están teniendo a la hora de la comunicación: no gustar de ser interrumpidos, querer acelerar lo que otros dicen y priorizar nuestro tiempo por encima del del interlocutor”, lanzó.

Las conclusiones psicológicas sobre el uso de los audios de WhatsApp

Los profesionales que formaron parte del estudio enumeraron los siguientes aspectos: