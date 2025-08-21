WhatsApp deja de funcionar en estos celulares desde septiembre de 2025: la lista completa

Se confirmó que WhatsApp ya no funcionará en determinados modelos de teléfonos celulares desde septiembre de 2025 . ¿Cuáles son?

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de septiembre de 2025

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Desde 2009, año en que la empresa estadounidense Meta lanzó WhatsApp Messenger -o simplemente WhatsApp -, su uso se extendió a lo largo y a lo ancho de todo el orbe. Sin embargo, un reciente anuncio disparó las alarmas en algunos usuarios. Y es que WhatsApp ya no funcionará en determinados modelos de teléfonos celulares desde septiembre de 2025 . ¿Cuáles son? ¿Habrá funciones que en estos modelos podrán seguir empleándose?

Es sabido que WhatsApp actualiza permanentemente su aplicación para mejorar funciones, corregir errores y reforzar la seguridad de los usuarios. Sin ir más lejos, y a tono con el desarrollo de la inteligencia artificial, en 2024 lanzó un chat conocido como Meta Al, un asistente virtual al que le podemos hacer preguntas o bien que realice determinadas tareas.

Se supo que WhatsApp ya no funcionará en estos modelos de teléfonos celulares desde septiembre de 2025 :

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend.

Apple (iPhone): iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE (1ª generación).

Motorola: Moto G (1ª generación), Droid Razr HD y Moto E (1ª generación).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.

Huawei: Ascend D2.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.

HTC: One X, One X+ y los Desire 500 y Desire 601.

Cabe puntualizar que la gran mayoría de estos modelos fueron lanzados al mercado hace ya más de una década, por lo que en buena medida ya no reciben soporte oficial de sus fabricantes.

Es por ello que ya quedaron limitados a versiones antiguas de Android o iOS. Según los especialistas en el sector, cada una de las nuevas actualizaciones de WhatsApp suma herramientas más avanzadas que necesitan mayor capacidad de hardware y versiones recientes de sistemas operativos.

Por esto es que los teléfonos celulares antiguos ya no podrán cumplir con estas exigencias y, por lo tanto, quedarán fuera de la lista de aquellos que resultan compatibles.

Es oportuno subrayar que aquellos celulares en los que ya no se pueda instalar la nueva versión de WhatsApp no perderán de inmediato la app. Los usuarios podrán seguir usando WhatsApp, enviar y recibir mensajes, fotos o audios. Eso sí: ya no tendrán acceso a las nuevas funciones que vaya incorporando WhatsApp.

Lógicamente, lo que puede ocurrir con estos “antiguos” modelos de celulares es que –ante la falta de actualización del sistema de WhatsApp- surjan fallos de seguridad, errores de funcionamiento y hasta la imposibilidad de abrir la app si esta llegase a quedar obsoleta ante versiones más recientes.

Según lo recomiendan los especialistas, lo más conveniente para los habituales usuarios del WhatsApp es cambiar su teléfono celular por un modelo más reciente. De hecho, la propia WhatsApp sugiere apelar al uso de celulares con versiones recientes de Android o iOS.