Las fuertes imágenes de la violenta batalla entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile

El estadio del rojo Libertadores de América-Ricardo Bochini fue escenario de un ensangrentado capítulo para el fútbol sudamericano. Las sensibles imágenes de lo sucedido.

El fútbol sudamericano sumó una nueva mancha negra a la historia de su fútbol. Los "hinchas" de Independiente y la U. de Chile completaron una jornada oscura en el duelo definitivo para definir el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con una batalla campal en las tribunas del Libertadores de América-Ricardo Bochini que fue desmedida.

El accionar de la policia y la seguridad privada que ofrecen este tipo de eventos brilló por su ausencia y lo que era un partido de fútbol se convirtió en una escena de terror para miles de familias que fueron a ver un encuentro de fútbol. En la primera parte se empezaron a ver movimientos extraños en las tribunas del rojo que preveían complicaciones en las tribunas, que luego fueron confirmadas en la segunda etapa haciendo que el partido sea cancelado habiendo iniciado apenas la segunda etapa del partido.

Las imágenes de lo sucedido son desgarradoras y recorrieron el mundo por el nivel de violencia que se detectó en las tribunas que habría iniciado por parte de los hinchas visitantes pero que tuvo también la respuesta de los barras del rojo que subieron a la platea alta para darle una paliza por lo generado. Como la ley de la selva.

Hincha rojo 2

Las imágenes de lo sucedido

Hincha U 9

Hincha Rojo

Hincha Rojo 3

Hincha Rojo 4

Hincha rojo 5

Hincha U 6

Hincha Rojo 7

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LdelSurNoticias/status/1958397654540370030&partner=&hide_thread=false #ARGENTINA :



CON CUCHILLOS .



Así esperaron los hinchas de Universidad de Chile a los de Independiente, debajo de la tribuna visitante del Libertadores de América.



Gentileza Texto : TyC Sport . pic.twitter.com/yerU7q6pUK — Los del Sur Noticias (@LdelSurNoticias) August 21, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rojodelocuraok/status/1958348087417503923&partner=&hide_thread=false INCIDENTES EN LA TRIBUNA VISITANTE



Los hinchas de la U de Chile, prendieron fuego algunas butacas del Libertadores de América. pic.twitter.com/dItsfuwNHQ — Rojo De Locura (@rojodelocuraok) August 21, 2025

Violencia en Avellaneda: se suspendió Independiente - Universidad de Chile por incidentes muy graves

El partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado este miércoles por la noche en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, se vio interrumpido por incidentes muy graves.

Durante la primera mitad y el entretiempo, los hinchas de la “U” arrojaron proyectiles hacia el sector local, rompieron butacas y dañaron la mampostería de la tribuna Pavoni Alta. Además, iniciaron un pequeño foco de incendio y lanzaron billetes a modo de provocación hacia la bandeja inferior donde se encontraban simpatizantes del equipo argentino.

La situación obligó a detener el inicio del segundo tiempo, cuando el encuentro estaba igualado 1 a 1. La terna arbitral, encabezada por el uruguayo Gustavo Tejera, demoró la reanudación mientras las fuerzas de seguridad intentaban desalojar a la parcialidad visitante.

Tras casi media hora de incidentes, el sector fue evacuado parcialmente. Al mismo tiempo, se registraron corridas y enfrentamientos en las inmediaciones del estadio, donde efectivos policiales utilizaron balas de goma para dispersar a los grupos que participaban de los disturbios.

El arquero y capitán de Independiente, Rodrigo Rey, tomó la palabra en medio de la incertidumbre y dialogó con los árbitros y el capitán de la Universidad de Chile, Charles Aránguiz. “Ellos tienen a su familia ahí”, señaló Rey, aludiendo a los familiares de los futbolistas chilenos que se encontraban en la zona afectada.

La organización del torneo y las autoridades de seguridad deberán definir las sanciones correspondientes, tanto para la parcialidad visitante como para la continuidad del encuentro, que quedó demorado en el arranque del segundo tiempo.